Регионам разрешат предоставлять бизнесу отсрочку по налогам

25 ноября. FINMARKET.RU - Регионам и муниципалитетам разрешат предоставлять отсрочки, рассрочки и инвестиционные кредиты по федеральным налогам - но только по тем, которые зачисляются в местные бюджеты. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Минфина. В министерстве добавили: такие изменения могут быть внесены в законодательство с 2025 по 2027 год.

Сейчас субъект может определять основания и порядок назначения таких льгот только по местным сборам - на имущество, транспорт и игорный бизнес, а также земельные и торговые сборы. Теперь же местным властям (как правило, эти полномочия лежат на налоговых и финансовых органах) разрешат давать отсрочки и по федеральным платежам, которые зачисляются в бюджет субъекта.

Инвестиционный налоговый кредит - своего рода заем от государства, который позволяет бизнесу отложить платежи по налогам на потом, а сэкономленные деньги потратить на инвестиции.

В большинстве случаев за пользование отсрочкой или рассрочкой начисляют проценты - за год они исчисляются как половина ставки ЦБ или в ее полном размере. А в случае с инвесткредитами - 50% или 75% ключевой, но не более 15% годовых. То есть это выгоднее, чем взять кредит в банке, в котором, как правило, проценты выше ключевой.

При этом льгота может быть даже безвозмездной, если компания пострадала из-за стихийного бедствия или техногенной катастрофы.

Расширение полномочий субъектов и муниципалитетов сделает подход к сбору платежей в бюджет более гибким и адаптивным, считают эксперты. Впрочем, это увеличивает и риски сговора местных властей с компаниями и недобросовестного поведения бизнеса.