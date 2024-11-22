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22 ноября 2024 года 11:14
Демографический вызов меняет взгляд на старшее поколение
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Сергей Коньков/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - В России увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособное население. Если в 2016 году на 1 тыс. россиян трудоспособного возраста приходилось 413 жителей старше трудоспособного возраста, то на начало 2024-го – уже 471. Такие данные приводятся в проекте Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ, рассчитанной Минтрудом на период до 2030 года. Этому проекту предстоит пройти общественные обсуждения, пишет "Независимая газета". Сложившаяся демографическая ситуация и перспективы ее развития ставят новые задачи перед российской экономикой, государством и обществом, считают авторы стратегии. Речь идет не только о мерах, призванных обеспечить основные потребности граждан старшего поколения для поддержания высокого качества их жизни. Но и о создании условий для их активного участия в политической, социальной и иных сферах деятельности. Судя по проекту стратегии, немаловажную роль здесь начинает играть содействие занятости и иной деятельности, способной принести пожилому гражданину доход. "Экономическая устойчивость и достойная жизнь в старшем возрасте складываются из нескольких составляющих: пенсионного обеспечения, мер социальной защиты, наличия занятости и уровня оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности, ренты, процентов по банковским вкладам, сбережений", – перечисляется в материалах Минтруда Одна из причин таких перечислений и выводов на поверхности. Среднемесячный размер пенсий в стране все больше отстает от стремительно растущей средней по экономике зарплаты. Как пояснила "НГ" депутат Госдумы Оксана Дмитриева, которая в своих выступлениях уделяет повышенное внимание проблемам пенсионеров, относительный размер пенсий (отношение средней пенсии к средней заработной плате) сейчас находится на одном из самых низких уровней. И это соотношение, по прогнозу депутата, скорее всего будет ухудшаться и дальше. Но, конечно, есть и другие объективные причины для обсуждения мер по содействию занятости людей старшего возраста. Особенно сейчас, когда повсеместно фиксируется кадровый дефицит и сами представители старшего поколения все охотнее включаются в программы профессиональной подготовки и переподготовки, желая сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, демография
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