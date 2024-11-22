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22 ноября 2024 года 09:50
В гостеатрах предлагают ввести единую систему ценообразования
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Станислав Красильников/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - Депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность установления единой системы ценообразования в государственных театрах, в том числе ограничить рост цен на билеты уровнем годовой инфляции. Соответствующее письмо направили председателю правительства РФ Яна Лантратова и Сергей Миронов, пишут "Известия". "Известия" ознакомились с документом 22 ноября. В обращении говорится, что многочисленные источники отмечают значительный рост цен на билеты в театры, особенно заметный при сравнении с показателями двухлетней давности. Уточняется, что ценообразование билетов в театрах регулируется учреждениями культуры самостоятельно. В то же время, ранее депутаты отмечали, что цены на билеты в государственные театры должны устанавливаться Министерством культуры РФ. При этом процесс ценообразования должен отталкиваться от уровня доходов граждан в регионах страны, подчеркивается в документе. Депутаты обратили внимание на то, что к росту стоимости билетов привело в том числе увеличение расходов на постановки из-за подорожания коммунальных услуг, транспортных затрат, а также выплат актерам, режиссерам и другим членам персонала. Кроме того, некоторые театры вынуждены повышать цены для борьбы со спекулянтами, чтобы они не могли перепродать билеты с наценкой.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, театры, билеты, ценообразование
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