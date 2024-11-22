Производства сахара в РФ в 2025 году может снизиться на 11%

22 ноября. FINMARKET.RU -сахара в России в сельскохозяйственном 2024/25 году (по сахару - с 1 августа по 31 июля) составит 6,1 млн т, что на 11% меньше показателя 2023/24 г., прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

В исследовании говорится, что, несмотря на увеличение посевных площадей сахарной свеклы в стране на 10% год к году до 1,7 млн га, к ноябрю объем собранного урожая корнеплода уже снизился на 8,7% до 42,7 млн тонн, пишут "Ведомости" . Наибольшее сокращение, по данным ИКАРа, наблюдается в экономических районах Юга России - Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкессии, а также в Центральном Черноземье - Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Брянской, Пензенской областях. Валовой сбор сахарной свеклы, по прогнозам ИКАРа, снизится в годовом выражении на 15% - до 45 млн тонн.

В Минсельхозе приводят другие цифры. "Валовой сбор сахарной свеклы по итогам этого года ожидается на уровне 44 млн т, что позволит произвести 6,3-6,4 млн т сахара", - сказал изданию представитель министерства. В январе - сентябре 2024 г. в России, по его словам, было произведено 2,9 млн т сахара - на 13,4% больше, чем за тот же период 2023 г. Указанный объем превышает внутренние потребности страны, подчеркнул собеседник. Посевные площади сахарной свеклы в 2025 г., по данным Минсельхоза, составят 1,1-1,2 млн га.

ИКАР одним из основных факторов риска, который может привести к снижению выпуска сахара в стране, называет снижение урожайности вследствие более активного использования семян российской селекции.