Основным инструментом найма остается зарплата

22 ноября. FINMARKET.RU - Доля компаний, предоставляющих своим сотрудникам различные элементы соцпакета, за 2024 год изменилась незначительно. Это может свидетельствовать о том, что большинство работодателей наиболее эффективным инструментом привлечения и удержания работников по-прежнему считают повышение зарплат. Такой вывод можно сделать из опроса рекрутинговой платформы hh.ru — участие в нем приняли 275 компаний и 1,3 тыс. работников, пишет "Коммерсант"

Работодатели по-прежнему включают в соцпакет добровольное медицинское страхование (ДМС), психологическое консультирование и профессиональное обучение - однако за минувший год доля компаний, делающих это, несмотря на сильно выросшую конкуренцию за кадры, выросла незначительно. Это может свидетельствовать о дефиците компетенций у HR-специалистов, стремящихся использовать традиционные инструменты найма и удержания кадров вместо более инновационных подходов. Впрочем, очевидно, что в перспективе будет расти интерес к "тихому найму", когда поиск кандидатов на вакансию происходит без ее публикации на внешних платформах.