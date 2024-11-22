Правительство готовит мероприятия для поддержки стройотрасли

22 ноября. FINMARKET.RU - Правительство рассматривает комплекс решений, который поможет сохранить темпы строительства в России в условиях высокой ключевой ставки, сообщили "Известиям" в пресс-службе зампредседателя правительства Марата Хуснуллина. "Главная задача - обеспечить завершение строительства жилья, чтобы граждане гарантированно получили квартиры, за которые заплатили. Кроме того, важно обеспечить запуск новых строительных проектов, чтобы развитие отрасли не останавливалось", - отметили представители вице-премьера.

Среди обсуждаемых мер - законодательное право застройщиков на рассрочку, а также ссудо-сберегательные кассы. Кроме того, рассматривается комплекс мероприятий нефинансового характера для поддержки застройщиков и подрядчиков - он включает упрощение получения градостроительной документации и других необходимых документов, сообщили в пресс-службе Хуснуллина.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сказал "Известиям", что "в настоящее время некоторые застройщики предоставляют рассрочку от себя - законом предусматривается, что она действует до окончания строительства объекта". Однако есть случаи, когда, например, объект сдают досрочно, и рассрочку покупатель тоже должен закрыть досрочно, указал депутат.

"Сегодня обсуждается возможность расширения рассрочки и после завершения строительства, это было бы честно по отношению к нашим жителям, - рассказал Сергей Колунов. - Кроме того, сейчас мы активно обсуждаем с Минстроем пересмотр механизма эскроу-счетов в части начисления процентов по кредитам на разницу между суммой кредита застройщика и объемом средств граждан на эскроу-счетах.

Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов объяснил, что готовящийся пакет мер - способ избежать популярной сейчас стратегии застройщиков: переждать год-полтора и дождаться снижения ключевой ставки.