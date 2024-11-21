Лишиться денег можно, открыв фото в Telegram

21 ноября. FINMARKET.RU -создали новую схему обмана с фотографиями в. Теперь жертве достаточно просто кликнуть на снимок, присланный незнакомцем, и с ее счета спишутся деньги. На самом деле, объясняют эксперты, под видом файла прячется вредоносный скрипт, который опасно загружать на телефон.

Как пишут "Известия" , у одного из пострадавших в момент открытия картинки украли 22 тыс. рублей. При этом никаких СМС с кодом ему не приходило.

Как объясняет .руководитель Лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности Аналитического центра кибербезопасности "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников, подобный метод скама известен достаточно давно, и его обычно использовали при посещении веб-сайтов. В частности, нечто подобное применялось при недобросовестной рекламе, когда в картинку зашивалась ссылка.

Для пользователя на веб-странице это сделать просто: человек думает, что нажимает на картинку, а фактически жмет на ссылку и переходит на сайт, где уже в форме на странице может быть заполнен платеж и его отправка. Нечто подобное можно попробовать провернуть в мессенджерах, однако тут всё упирается в их функциональные возможности, - рассказывает Овчинников.

В России с октября распространяются схемы, где под видом картинок рассылаются вредоносные АРК-файлы. Они обычно отправляются в мессенджерах с названием "фото" и вопросом: "Привет, это ты?" Если открыть такой "снимок", телефон будет заражен, а владелец может потерять личные данные, доступ к учетным записям и деньги.

"Лучший вариант - просто не доверять незнакомым контактам и не открывать непонятные картинки или ссылки, не вступать в разговоры, не состоять в непонятных чатах и группах. Всё это снизит вероятность того, что вы станете целью для мошеннических операций", - отмечает Овчинников.