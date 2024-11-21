В России растет серый рынок смартфонов

21 ноября. FINMARKET.RU - Объемы незаконного ввоза на территориюэлектроники, в том числе смартфонов, растут, пишут "Известия", ссылающиеся на Федеральную таможенную службу. Количество административных дел по таким поставкам за год выросло на 70%, а по сравнению с 2022-м — более чем в шесть раз. Ритейлеры говорят, что рынок гаджетов, которые ввозятся по серым схемам, достиг 30% от общего объема продаж. Покупать такую технику рискованно — можно нарваться на подделки, не работающие телефоны без гарантии или заблокированные для России, предупреждают эксперты.

Как рассказал "Известиям" один из крупных участников российского рынка электроники, с начала 2022 года к концу 2024-го доля смартфонов, которые ввозятся в РФ с нарушениями налогового и таможенного законодательства выросла с 10% до 30%.

"С 2022 года крупные партии техники и электроники завозятся по-прежнему официально дистрибьюторами c полным оформлением и оплатой НДС. А доля частных ввозов без уплаты НДС выросла до 30% объема рынка", — отметил собеседник "Известий".

"Если говорить о телефонах, не прошедших таможенную очистку, то в этой категории лидируют топовые модели iPhone и Samsung, так как затраты на логистику что дорогого, что дешевого телефона, одинаковы. Выгоден только импорт дорогих товаров от $1 тыс., где маржа высокая", — сказал источник "Известий" на рынке гаджетов.

По оценке МТС, по ряду позиций доля серых и контрафактных смартфонов достигает 30% в общем объеме. Наибольшую озабоченность вызывает рост контрафакта на маркетплейсах, при этом система контроля и ответственность продавцов на этих площадках зачастую номинальна, отметил гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

"Давно обсуждается идея контроля импорта смартфонов по системе IMEI (International Mobile Equipment Identity — уникальный номер, который присваивается каждому мобильному устройству, поддерживающему сотовую связь). Это единственный системный инструмент контроля ввозимых в Россию гаджетов", — считает сотрудник одной из розничных компаний.

Эта же система позволяет правильно определить таможенную стоимость товаров.

В случае, если государство внедрит такой механизм, то это позволит контролировать движение товаров от импорта до конечной реализации, повысит налоговые и таможенные поступления в бюджет страны, а торговлю сделает прозрачной и надежной для покупателя, полагает он.