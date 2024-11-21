Агентский рынок получил микрофинансовую поддержку

21 ноября. FINMARKET.RU - На фоне сокращения потребительского кредитования и переориентации кредиторов на заемщиков с низкой долговой нагрузкой коллекторы фиксируют снижение объемов рынка агентского взыскания. Однако оно вызвано прежде всего сокращением продажи банковских долгов, а не микрофинансовых. При этомопасаются затягивать со взысканием, чтобы не доводить процедуры до судебной стадии, на которой с учетом новых пошлин взыскание небольших долгов становится нерентабельным.

По итогам девяти месяцев 2024 года объем долгов, предложенных кредиторами коллекторам для взыскания по агентской схеме (задолженность остается на балансе кредитора, не выкупается взыскателем), составил 766 млрд руб. Это следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), на которые ссылается "Коммерсантъ".

По оценке гендиректора ПКО КЭФ Виктора Семендуева, объем агентского рынка за отчетный период оказался на 7% ниже, чем в прошлом году. При этом, по данным НАПКА, нынешний результат превышает показатель всего 2022 года (734 млрд руб.).