"Вне закона" может оказаться 80% моторных масел

20 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг поддержал инициативу комитета по регламенту Совета Федерации по созданию национальной системы стандартизации масел и технических жидкостей. Потребность в ней назрела из-за устаревания ГОСТов и невозможности тестирования продукции за рубежом, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга. Внедрение российской системы стендовых квалификационных испытаний займет до трех лет, отметили в ведомстве.

Впрочем, по данным производителей, в 2025 году большинство отечественных техжидкостей формально окажутся без подтверждения качества, так как подходят к концу их трехлетние сертификаты, выданные до марта 2022-го за границей. С введением санкций официально продлить их невозможно. А без сертификатов этот товар нельзя ни производить, ни продавать. По информации директора ГК «Рольф» по сервису Юлии Трушковой, российские марки масел занимают 80% отечественного рынка. То есть все они могут оказаться "вне закона".

Исследования российских машинных масел проводили Международный комитет по стандартизации и апробации (ILSAC). Американский институт нефти (API), японская организация по стандартизации автомобилестроения JASO, Международное сообщество автомобильных инженеров SAE и прочие ведомства. Альтернативных отечественных лабораторий еще не создано.

Как сообщили изданию в пресс-службе Минпромторга, в России отсутствует полноценная испытательная база и единые требования для проведения квалификационных стендовых испытаний, в том числе для моторных масел, а нормируемые показатели в ГОСТ 17479.1 ("Масла моторные") и ГОСТ 17479.2 ("Масла трансмиссионные"), отстают от требований к смазочным материалам для современной техники. "Получение одобрения у зарубежных автопроизводителей и прохождение квалификационных тестов в соответствующих специализированных центрах усложнились и в какой-то степени потеряли актуальность", - сообщили в ведомстве.

Как рассказал "Известиям" один из авторов инициативы, сенатор Олег Земцов, отсутствие доступа у российских компаний к получению европейских и американских сертификатов создает ограничение их конкурентоспособности, в том числе на внутреннем рынке.