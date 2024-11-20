.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Что мешает роботизации производства в РФ
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

20 ноября 2024 года 09:17

Что мешает роботизации производства в РФ

 0  
Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
20 ноября. FINMARKET.RU - Стремление повышать выпуск российской продукции подталкивает власти к идее совместить структурную перестройку экономики с автоматизацией и роботизацией.

Для этого уже предусмотрен целый ряд мер господдержки в рамках профильного федерального проекта, и одна из них — это проведение технико-технологического аудита в компаниях Федеральным центром компетенций. Его результатами должны стать экономические расчеты окупаемости и рекомендации по применению целевых программ, грантов и субсидий, пишет "Коммерсант".

При этом есть проблемы популяризации робототехники у потребителей этой продукции, и не у крупных госкорпораций, а у среднего и малого бизнеса, отметил глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Виктор Толмачев. Сомнения обусловлены неуверенностью компаний в долгосрочном спросе и своей способности обслуживать кредиты на робототехнику, пояснил он. Сложно найти и сервисных специалистов, что ведет к росту стоимости роботов, подчеркнул эксперт.

К тому же роботизация производства требует вложений либо в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, либо за счет импортной продукции. Но оба варианта имеют свои недостатки: первый требует времени, второй ведет к зависимости от поставщиков.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  роботизация

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.