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20 ноября 2024 года 09:17
Что мешает роботизации производства в РФ
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Михаил Терещенко/ТАСС
20 ноября. FINMARKET.RU - Стремление повышать выпуск российской продукции подталкивает власти к идее совместить структурную перестройку экономики с автоматизацией и роботизацией. Для этого уже предусмотрен целый ряд мер господдержки в рамках профильного федерального проекта, и одна из них — это проведение технико-технологического аудита в компаниях Федеральным центром компетенций. Его результатами должны стать экономические расчеты окупаемости и рекомендации по применению целевых программ, грантов и субсидий, пишет "Коммерсант". При этом есть проблемы популяризации робототехники у потребителей этой продукции, и не у крупных госкорпораций, а у среднего и малого бизнеса, отметил глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Виктор Толмачев. Сомнения обусловлены неуверенностью компаний в долгосрочном спросе и своей способности обслуживать кредиты на робототехнику, пояснил он. Сложно найти и сервисных специалистов, что ведет к росту стоимости роботов, подчеркнул эксперт. К тому же роботизация производства требует вложений либо в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, либо за счет импортной продукции. Но оба варианта имеют свои недостатки: первый требует времени, второй ведет к зависимости от поставщиков.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, роботизация
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