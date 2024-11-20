Что мешает роботизации производства в РФ

20 ноября. FINMARKET.RU - Стремление повышать выпуск российской продукции подталкивает власти к идее совместить структурную перестройку экономики с автоматизацией и роботизацией.

Для этого уже предусмотрен целый ряд мер господдержки в рамках профильного федерального проекта, и одна из них — это проведение технико-технологического аудита в компаниях Федеральным центром компетенций. Его результатами должны стать экономические расчеты окупаемости и рекомендации по применению целевых программ, грантов и субсидий, пишет "Коммерсант"

При этом есть проблемы популяризации робототехники у потребителей этой продукции, и не у крупных госкорпораций, а у среднего и малого бизнеса, отметил глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Виктор Толмачев. Сомнения обусловлены неуверенностью компаний в долгосрочном спросе и своей способности обслуживать кредиты на робототехнику, пояснил он. Сложно найти и сервисных специалистов, что ведет к росту стоимости роботов, подчеркнул эксперт.

К тому жепроизводства требует вложений либо в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, либо за счет импортной продукции. Но оба варианта имеют свои недостатки: первый требует времени, второй ведет к зависимости от поставщиков.