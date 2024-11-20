Срок владения недвижимостью для освобождения от налога могут сократить

20 ноября. FINMARKET.RU - При продаже имущества россияне должны заплатить налог, если владеют им менее 5 лет. При этом есть региональные нюансы. В Госдуме предлагают установить единый срок владения имуществом для того, чтобы не платить налог. Законопроект об этом вносится в Госдуму сегодня. "Российская газета" ознакомилась с текстом законодательной инициативы.

Отмечается, что сегодня в соответствии с Налоговым кодексом освобождение от налогообложения доходов от продажи объекта недвижимого имущества, получаемых физическими лицами за соответствующий период, происходит при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимости - а это 5 лет. При этом в ряде случаях действует трехлетний срок:

Депутаты предлагают установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в 3 года. Как подчёркивает инициатор и один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, ждут положенного по нормам Налогового кодекса пятилетнего срока ее нахождения в собственности. В отдельных случаях - еслиполучена, например, в порядке наследования или по договору дарения - нужно ждать три года для ее продажи без уплаты НДФЛ.