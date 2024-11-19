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19 ноября 2024 года 10:14
В России назвали топ-35 устойчивых регионов
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Сергей Карпухин/ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - По итогам 3-го квартала самыми устойчивыми регионами России по социально-экономическому развитию стали ЯНАО, НАО и Чукотка (поделили второе место), а также Магаданская область. Такое исследование подготовил Фонд гражданского общества (ФоРГО), определив топ-35 субъектов, на основе данных Минфина, Росстата, Федерального казначейства и ФНС. Рейтинг составлен на основе показателей средней заработной платы, прожиточного минимума, отношения сумм регионального продукта (сумма отгруженных товаров, произведенных работ и оказанных услуг по регионам) к численности экономически активного населения, пишут "Известия". В первую десятку вошли Сахалинская области, Москва и ХМАО (поделили пятое место), Санкт- Петербург, Мурманская область и Якутия (эти два региона на седьмой строчке), Красноярский край, Татарстан, а также поделившие десятое место Московская, Иркутская области и Коми. Во второй десятке исследования оказались Камчатский край, Ленинградская и Тюменская области, поделившие 14-е место Свердловская, Кемеровская и Амурская области, а также Тульская область, Хабаровский край, Липецкая, Челябинская, Томская области и Пермский край. В третьей десятке - Белгородская, Вологодская, Калужская, Новосибирская области, Забайкальский край, Самарская область и Приморский край (поделили 26-е место), Башкирия, Хакасия, Нижегородская область и Удмуртия. Замыкают исследование Оренбургская, Тверская, Астраханская, Рязанская и Архангельская области. Согласно исследованию, лидерами по уровню средней заработной платы стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. По словам главы ФоРГО Константина Костина, ряд субъектов занял первые места по отдельным критериям. Эксперты в целом с результатами исследования согласны. Так, глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев, назвал их вполне логичными, но при этом отметил, что есть вопросы по местам отдельных регионов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, регионы, блгополучие, рейтинг
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