Ставки по кредитам наличными обновили максимумы

19 ноября. FINMARKET.RU - В октябрепо кредитам наличными обновили исторические максимумы, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ): 28,4% годовых, ПСК превысила 30,2% годовых. Текущие рыночные ставки являются заградительными, увеличивая платежи по кредитам и закредитованность клиентов, признают банкиры.

Банки не могут снизить стоимость кредитов из-за увеличения стоимости средств, отмечает начальник управления потребительского кредитования ВТБ Константин Снегирев. По данным ОКБ, пятый месяц подряд снижаются выдачи кредитов наличными. В октябре они составили чуть более 274 млрд рублей, на 32% меньше, чем в сентябре, и в два раза меньше, чем годом ранее. Темпы снижения потребкредитования на банковском рынке сократятся до 5-10% в месяц, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.