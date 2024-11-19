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19 ноября 2024 года 09:24
Ставки по кредитам наличными обновили максимумы
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Сергей Савостьянов/ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - В октябре ставки по кредитам наличными обновили исторические максимумы, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ): 28,4% годовых, ПСК превысила 30,2% годовых. Текущие рыночные ставки являются заградительными, увеличивая платежи по кредитам и закредитованность клиентов, признают банкиры. Банки не могут снизить стоимость кредитов из-за увеличения стоимости средств, отмечает начальник управления потребительского кредитования ВТБ Константин Снегирев. По данным ОКБ, пятый месяц подряд снижаются выдачи кредитов наличными. В октябре они составили чуть более 274 млрд рублей, на 32% меньше, чем в сентябре, и в два раза меньше, чем годом ранее. Темпы снижения потребкредитования на банковском рынке сократятся до 5-10% в месяц, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Опубликовано Финмаркет
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