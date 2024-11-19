Что поможет утолить кадровый голод в туротрасли

19 ноября. FINMARKET.RU - К 2030 годукадров в туристической отрасли России достигнет 400 тыс. человек, заявил вчера министр экономического развития Максим Решетников на заседании комиссии Госсовета по туризму, проходившем под председательством помощника президента Алексея Дюмина.

Как отметил министр, Россия обладает мощным потенциалом на мировом рынке туризма и будет его "активно реализовывать", пишут "Ведомости" . При этом ключевой проблемой, как и во многих других отраслях, по его словам, становится кадровая. "Для туризма, конечно, [эта проблема] является крайне актуальной. До 2030 г. мы прогнозируем дефицит в 400 000 человек", - сказал он.

Для решения этой проблемы, по словам Решетникова, сейчас разрабатывается отдельный федеральный проект. В рамках действующего нацпроекта уже созданы центры подготовки кадров в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. На базе Российского университета туризма и сервиса "перезагружаются" образовательные программы, в том числе на базе гостиничных сетей, добавил Решетников.

Дюмин, являющийся секретарем Госсовета, в свою очередь, подчеркнул, что туризм - один из ключевых секторов российской экономики, который является "основой для развития городов и целых субъектов" страны. Туристическая отрасль сегодня открывает возможности для развития предпринимательства, создания новых рабочих мест, отметил он. И масштабность задач в этой отрасли постоянно возрастает.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев по время заседания комиссии также заострил внимание на кадровой проблеме. Отрасли необходимо проработать вопрос привлечения новых кадров в этой сфере, сказал он. В частности, по его мнению, нуждается в доработке система их подготовки для туротрасли. Студенты сегодня в основном получают теоретические, но не практические знания, отметил парламентарий.

Решетников напомнил, что министерство завершает формирование нового нацпроекта по развитию туризма, рассчитанного на 2025-2030 гг., который будет состоять из пяти проектов: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", "Пять морей и озеро Байкал", "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", "Туристическая привлекательность страны", "Кадры для туризма".