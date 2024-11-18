Медиарейтинг банков за октябрь 2024 года

В октябре 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности - Т-Банк, потенциальному охвату аудитории - Россельхозбанк. В пятерку лидеров также вошли Промсвязьбанк и Газпромбанк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 51 328 упоминаний (53 648 в сентябре). Вторую позицию занял ВТБ - 39 183 упоминания (36 576 в сентябре), за ним следует Альфа-Банк - 10 450 упоминаний (9 140 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 3,5%, уровень заметности Т-Банка вырос на 79% по сравнению с сентябрем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 288,7 млн (+8%, 267,2 млн в сентябре). На втором месте - ВТБ с результатом 250,1 млн, показатель снизился на 17% в сравнении с предыдущим месяцем (301,7 млн). Третью строчку занял Россельхозбанк, его показатели выросли более чем в два раза - до 146,2 млн (71,8 месяцем ранее).

В октябре ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало повышение ставок по ипотечным программам сразу на 3 п.п. Минимальная ставка через сервис "Домклик" составила 24,9%, на вторичную недвижимость - 24,6%. Изменение условий по собственным программам в Сбербанке объяснили ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой, которая сейчас составляет 19%. Сбербанк максимально долго сохранял неизменным уровень ипотечных ставок на рынке, единственный из крупных игроков в течение года одобрял заявки по ипотеке, сохраняя для заемщиков возможность получения кредитов по ранее одобренным условиям в течение 90 дней, заявил представитель банка.

Глава Сбербанка Герман Греф выступил на VIII конференции "СберУниверситета", подвергнув критике блогеров. "Если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет. В блогеры идут неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком. Я понимаю, что сейчас на себя навлек. У них времени больше, чем у меня. Но это же кошмар", - возмутился глава Сбербанка.

Также в октябре стало известно, что Сбербанк занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций за 2023 год по версии ведущего мирового издания в сфере платежных систем Nilson Report. "Сбер постоянно развивает свои сервисы, чтобы соответствовать любым запросам людей. Мы гордимся, что благодаря нашим клиентам стали одним из лидеров на мировом рынке эквайринга. В прошлом году они расплатились с помощью сервисов Сбера больше 47 млрд раз", - прокомментировал глава банка Герман Греф.

ВТБ в октябре назвал самые распространенные схемы телефонного мошенничества. Мошенники чаще прибегают к звонкам от имени банков, операторов связи, органов госвласти, а также предложениям об инвестициях и подработке в интернете. Как пояснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, на эти схемы приходится до 80% от общего числа мошенничеств. В 67% случаев мошенники использовали мобильную связь, в июле и августе этот показатель достигал 89%. Остальные 33% звонков поступали через мессенджеры.

Представители ВТБ в октябре принимали активное участие в форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. Так, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер оценил переток средств россиян на депозиты в результате отказа от покупки недвижимости. По его оценкам, он может достичь 420 млрд рублей вместо ранее ожидаемых 380 млрд рублей. Зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал рост вкладов россиян до 56 трлн рублей к концу года, увеличившись на 27%. "Это станет новым рекордом сегмента. Для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%", - пояснил он.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" спрогнозировал рост ключевой ставки до 21% в 2024 году, смягчение денежно-кредитной политики может начаться во втором полугодии 2025 года. "Мы рассчитываем, что все-таки, начиная со второго полугодия ставка постепенно может снижаться, как и собственно инфляция. По нашим прогнозам, в следующем году она может быть порядка 6% уже", - заявил Костин.

Альфа-Банк в октябре объявил о запуске собственного мобильного оператора "Альфа-мобайл", который будет работать на инфраструктуре "Вымпелкома". "Создание MVNO - один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking. Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий", - отметил Андрей Литвинов, генеральный директор компании "Альфа-Мобайл".

Т-Банк объявил о разорозке активов 450 тысяч клиентов на сумму 3,5 млрд рублей, заблокированных из-за санкций. Около полoвины из них будут доступны для продажи. В "Т-инвестициях" также обращают внимание, что вторая половина активов все еще остается заблокированной. Также в пришедшем месяце Т-Банк запустил проект "Кибершквал", в рамках которого боты отвечают на звонки мошенников и нейтрализуют лжеброкеров, создавая поток заявок от якобы потенциальных жертв. "Теперь боты не только отвечают на звонки мошенников, но и проактивно нейтрализуют лжеброкеров, создавая шквал заявок от якобы потенциальных жертв на сайтах с явными признаками мошенничества", - сообщили в пресс-службе банка.

Глава Россельхозбанка Борис Листов проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина о результатах работы в 2023-2024 годах и задачах на предстоящий период. В частности, он рассказал о росте производства продуктов питания, в основе которого - бесперебойное финансирование. За 24 года работы РСХБ вложил в АПК более 16 трлн рублей, обеспечив кредитными ресурсами шесть тысяч сельхозпроектов по всей стране.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, октябрь 2024 Упоминания в СМИ, сентябрь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 51 328 53 648 -4,3 2 ВТБ 39 183 36 576 7,1 3 Альфа-Банк 10 450 9 140 14,3 4 Т-Банк 10 118 6 873 47,2 5 Россельхозбанк 9 400 8 363 12,4 6 Газпромбанк 8 837 7 367 20,0 7 Промсвязьбанк 8 752 7 762 12,8 8 Совкомбанк 6 481 5 659 14,5 9 ФК Открытие 4 220 3 247 30,0 10 Банк ДОМ.РФ 3 949 2 985 32,3 11 Банк УРАЛСИБ 3 872 4 041 -4,2 12 Московский Кредитный Банк 3 648 3 057 19,3 13 МТС Банк 3 645 2 598 40,3 14 Почта банк 3 591 3 350 7,2 15 Дальневосточный банк 2 799 1 614 73,4 16 Росбанк 2 493 1 978 26,0 17 Банк Русский Стандарт 1 855 728 154,8 18 Райффайзенбанк 1 727 1 968 -12,2 19 Банк Санкт-Петербург 1 449 1 695 -14,5 20 Банк Синара 1 355 803 68,7 21 РНКБ Банк 1 334 1 711 -22,0 22 Абсолют Банк 1 262 689 83,2 23 ОТП Банк 1 259 573 119,7 24 Банк ЗЕНИТ 1 048 828 26,6 25 Ингосстрах Банк 970 786 23,4 26 Транскапиталбанк 969 833 16,3 27 Ак Барс Банк 965 1 292 -25,3 28 Примсоцбанк 881 2 133 -58,7 29 Новикомбанк 845 735 15,0 30 МСП Банк 824 681 21,0 31 Банк Левобережный 824 621 32,7 32 Экспобанк 756 466 62,2 33 КБ "Центр-инвест" 686 654 4,9 34 Росэксимбанк 671 490 36,9 35 ЮниКредит Банк 628 687 -8,6 36 Фора-Банк 617 349 76,8 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 595 744 -20,0 38 УБРиР 572 519 10,2 39 Ренессанс Кредит 565 818 -30,9 40 СДМ-Банк 542 328 65,2 41 Ситибанк 463 244 89,8 42 Банк "Точка" 438 281 55,9 43 Банк "Солидарность" 395 219 80,4 44 ХКФ Банк 385 801 -51,9 45 Генбанк 382 246 55,3 46 Свой Банк 377 267 41,2 47 Банк "Кубань Кредит" 373 207 80,2 48 Кредит Европа Банк 371 178 108,4 49 Челиндбанк 371 403 -7,9 50 Банк "Приморье" 338 380 -11,1

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, октябрь 2024 Индекс заметности, сентябрь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 7 932 953 8 998 571 -11,8 2 ВТБ 4 796 019 4 968 834 -3,5 3 Т-Банк 1 509 139 843 439 78,9 4 Промсвязьбанк 1 436 650 1 244 363 15,5 5 Альфа-Банк 1 333 610 1 201 877 11,0 6 Россельхозбанк 1 281 422 1 161 723 10,3 7 Газпромбанк 911 627 660 684 38,0 8 Совкомбанк 711 092 505 180 40,8 9 Банк ДОМ.РФ 682 474 515 390 32,4 10 ФК Открытие 562 132 454 607 23,7 11 Банк УРАЛСИБ 553 047 491 447 12,5 12 Росбанк 345 928 372 020 -7,0 13 Почта банк 271 610 275 181 -1,3 14 МТС Банк 255 673 223 258 14,5 15 Райффайзенбанк 224 262 322 969 -30,6 16 Банк Синара 209 329 189 072 10,7 17 РНКБ Банк 201 414 266 413 -24,4 18 Московский Кредитный Банк 191 711 127 375 50,5 19 Банк Санкт-Петербург 182 759 200 954 -9,1 20 Банк Русский Стандарт 134 201 105 038 27,8 21 ЮниКредит Банк 128 472 134 572 -4,5 22 Абсолют Банк 126 271 59 016 114,0 23 КБ "Центр-инвест" 117 523 139 309 -15,6 24 Ситибанк 88 138 58 717 50,1 25 УБРиР 85 109 50 800 67,5 26 Свой Банк 83 436 74 617 11,8 27 Ингосстрах Банк 81 979 63 055 30,0 28 Банк ЗЕНИТ 77 501 43 438 78,4 29 ОТП Банк 74 632 66 510 12,2 30 Ак Барс Банк 66 524 104 433 -36,3 31 Экспобанк 64 021 78 431 -18,4 32 Росэксимбанк 62 799 70 106 -10,4 33 МСП Банк 61 503 167 449 -63,3 34 Новикомбанк 61 451 44 308 38,7 35 НБД-Банк 60 330 57 473 5,0 36 Банк БКФ 53 684 27 670 94,0 37 Банк ТРАСТ 52 992 41 834 26,7 38 Транскапиталбанк 46 850 40 345 16,1 39 СДМ-Банк 41 485 25 876 60,3 40 ХКФ Банк 40 485 137 168 -70,5 41 Банк "Кубань Кредит" 39 982 39 956 0,1 42 Банк "Точка" 39 381 55 531 -29,1 43 Ренессанс Кредит 38 279 48 793 -21,5 44 Банк "Таврический" 36 645 728 4933,7 45 Генбанк 34 305 10 051 241,3 46 Дальневосточный банк 33 458 18 133 84,5 47 БМ-Банк 33 285 7 772 328,3 48 Модульбанк 31 599 21 426 47,5 49 Примсоцбанк 25 835 35 145 -26,5 50 Азиатско-Тихоокеанский Банк 21 134 27 268 -22,5

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, октябрь 2024 Охват аудитории, сентябрь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 288 723 764 267 282 612 8,0 2 ВТБ 250 135 472 301 764 529 -17,1 3 Россельхозбанк 146 234 828 71 892 383 103,4 4 Альфа-Банк 134 862 654 126 197 805 6,9 5 Газпромбанк 134 670 936 113 619 510 18,5 6 Т-Банк 131 376 626 107 401 538 22,3 7 Промсвязьбанк 115 542 047 134 635 816 -14,2 8 Совкомбанк 95 515 012 67 292 862 41,9 9 Банк ДОМ.РФ 84 159 847 45 669 624 84,3 10 Росбанк 68 652 126 90 675 296 -24,3 11 ФК Открытие 63 320 437 84 202 851 -24,8 12 Райффайзенбанк 56 888 035 48 320 987 17,7 13 Московский Кредитный Банк 52 807 725 45 310 547 16,5 14 Абсолют Банк 52 161 334 26 177 224 99,3 15 ОТП Банк 49 218 970 23 674 034 107,9 16 Почта банк 45 259 524 50 999 046 -11,3 17 ЮниКредит Банк 43 696 961 32 919 647 32,7 18 Банк УРАЛСИБ 43 607 214 54 197 870 -19,5 19 Банк ЗЕНИТ 35 660 306 26 916 939 32,5 20 РНКБ Банк 35 074 988 78 086 067 -55,1 21 МТС Банк 34 598 760 37 144 105 -6,9 22 Банк Синара 32 493 535 27 053 528 20,1 23 Ситибанк 29 935 236 16 249 557 84,2 24 Банк Русский Стандарт 29 107 819 23 159 437 25,7 25 Банк Санкт-Петербург 29 045 798 28 522 997 1,8 26 Транскапиталбанк 27 048 888 15 779 616 71,4 27 Банк БКФ 24 678 406 14 565 183 69,4 28 АБ "Россия" 23 498 087 12 382 187 89,8 29 Генбанк 23 127 629 1 728 824 1237,8 30 Банк "Таврический" 21 973 018 227 053 9577,5 31 Банк "Точка" 20 502 830 42 625 761 -51,9 32 МСП Банк 18 975 528 26 759 183 -29,1 33 Банк ТРАСТ 18 419 672 9 578 077 92,3 34 СДМ-Банк 17 696 302 8 225 806 115,1 35 Экспобанк 17 615 911 17 960 123 -1,9 36 Ингосстрах Банк 17 292 211 7 718 308 124,0 37 Ак Барс Банк 15 964 335 21 945 441 -27,3 38 УБРиР 14 666 961 21 057 051 -30,3 39 Дж. П. Морган Банк Интернешнл 12 845 153 2 814 488 356,4 40 АКБ "Металлинвестбанк" 11 345 499 9 673 258 17,3 41 Ренессанс Кредит 10 544 309 13 559 274 -22,2 42 Новикомбанк 9 756 626 13 446 234 -27,4 43 ХКФ Банк 9 725 337 28 863 305 -66,3 44 Дальневосточный банк 9 072 505 6 003 419 51,1 45 Модульбанк 8 601 464 5 230 244 64,5 46 РосДорБанк 8 354 090 15 088 904 -44,6 47 Свой Банк 8 320 883 8 548 763 -2,7 48 Росэксимбанк 8 160 707 17 582 380 -53,6 49 Банк "РостФинанс" 7 670 981 1 425 816 438,0 50 Цифра Банк 7 391 504 6 995 573 5,7

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Главные темы публикаций

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Октябрь 2024.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.11.2024.

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