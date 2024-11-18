В России хотят ужесточить наказания для МФО

18 ноября. FINMARKET.RU - За массовые нарушения микрофинансовыми организациями (МФО) прав заемщиков и применение к ним незаконных методов "выбивания" денег (обман, угрозы, введение в заблуждение, психологическое давление, клевета и др.) предлагают ввести оборотные штрафы, а также исключать такие организации из госреестра ЦБ. С такой инициативой в кабмин, Минфин, ЦБ и Госдуму обратился глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. Причиной этого стали результаты совместного исследования общественников и Финансового университета при правительстведеятельности, пишут "Известия"

Согласно его данным, в микрофинансовом секторе России сохраняется широкое использование различных незаконных, в том числе уголовно наказуемых приемов, которые применяются для побуждения граждан к выплате долга.

Как отмечается в исследовании, количество подобных нарушений и их признаков ежегодно растет, а в этом году темп увеличился многократно. Так, за весь 2023 г. МФО, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, было объявлено на 26% больше предостережений, чем за весь 2022 г., а за 3 квартала 2024 г. - на 368,5% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

При этом еще больший рост нарушений зафиксирован при исследовании топ-50 российских МФО. Если в 2023 году по сравнению с предыдущим частота объявления им предостережений выросла на 38,6%, то за 1-е полугодие 2024 г. их число выросло на 447,7% в сравнении с тем же периодом 2023 г.

Как заметил Павлов, на рынке присутствуют и законопослушные компании, но общая динамика нарушений крайне тревожная и требует принятия соответствующих мер.

По его словам, сейчас такая санкция как "исключение из госреестра" уже применяется за ряд нарушений законодательства о микрофинансовой деятельности. Однако перечень оснований для ее применения должен быть расширен и связан с различными недобросовестными практиками МФО в отношении граждан, убежден общественник.