ПИФы сокращают вложения в иностранные ценные бумаги

18 ноября. FINMARKET.RU - Управляющие компании продолжают активно сокращать вложения в иностранные ценные бумаги (ИЦБ), хотя и меньшими темпами, чем ранее. Проведенный "Коммерсантом" анализ последних представленных ЦБ показателей ПИФов показывает, что портфель ИЦБ в розничных открытых (ОПИФы) и биржевых (БПИФы) фондах сократился по итогам сентября на 12%, до 36,6 млрд руб.

Суммарные активы 302 таких ПИФов выросли по итогам сентября на 20,6%, до более чем 1,4 трлн руб.

Подъем происходил на фоне роста индекса Московской биржи на 7,8% и значительного притока новых инвестиций в фонды. По итогам сентября клиенты розничных фондов вложили 67 млрд руб., в фонды денежного рынка — более 69 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 октября).

Это связано с продолжающимся обменом депозитарных расписок квазироссийских компаний, завершающих процесс редомициляции в РФ, кроме того, ряд УК выделили заблокированные осенью прошлого года активы в СПБ-банке (депозитарий СПБ Биржи) в специализированные ЗПИФ-А. До конца года участники рынка не ждут сильного уменьшения доли ИЦБ в фондах, поскольку компании, планировавшие провести редомициляцию в этом году, завершили ее.