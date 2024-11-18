Штрафы за нарушение ПДД вырастут

18 ноября. FINMARKET.RU - С 1 января 2025 г. в России могут вырастиза нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД), узнали "Ведомости" . Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) разрабатываются в правительстве.

По ст. 12.6 КоАПа штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1000 до 1500 руб. По ст. 12.8 КоАПа штраф за управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 000 до 45 000 руб. (симметрично поднимут штраф за отказ от медосвидетельствования по ст. 12.26 КоАПа). Также изменится вилка штрафов за превышение скорости (ст. 12.9 КоАПа): вместо нынешних 500–5000 руб. будет 750–7500 руб. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500–5000 руб. на 750–7500 руб. (ст. 12.16 КоАПа). Максимальное наказание по этим статьям – для Москвы и Санкт-Петербурга. Штрафы предлагают поднять также по ст. 12.21.1 (нарушение правил буксировки или перевозок грузов) и ст. 12.21.5 (нарушение правил движения крупногабаритного ТС). По ст. 12.24 за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2500–5000 до 3700–7500 руб., а среднего – с 10 000–20 000 до 15 000–30 000 руб.

Предлагаемые ко второму чтению поправки касаются не только роста штрафов, но еще и возможности уплачивать их «со скидкой». Сейчас ст. 32.2 КоАПа предполагает, что при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить лишь 50% штрафа. После принятия изменений придется платить 75% от штрафа, но срок льготной оплаты при этом вырастает до 30 дней.