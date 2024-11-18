Покупатели жилья в рассрочку могут лишиться многого

18 ноября. FINMARKET.RU - Покупатели недвижимости в рассрочку в нынешних реалиях могут остаться без жилья и денег. Этой осенью доля оплаты частями за квадратные метры достигла 30-35%, а в ближайшее время на фоне удорожания кредитных денег может и вовсе стать основной формой при продаже жилья, уверены эксперты.

Внесенный в августе в Госдуму соответствующий законопроект предполагает участие посредника, которым застройщики не являются, заявили "Известиям" в Центробанке. Правозащитники уверены: чтобы регулирование распространялось на все виды рассрочки, нужно менять подход.

В августе в Госдуму были внесены два законопроекта, которые направлены на регулирование сервиса рассрочки. Цель - защитить покупателей, которые выбирают форму оплаты частями. Проектами предполагается установить требования к договору услуги, бесплатность ее оказания, запрет на разницу в стоимости товара у продавца и посредника, ограничение на размер штрафных санкций, требования к информированию потребителя и т.д. При этом продажа недвижимости застройщиком под новое регулирование ЦБ не подпадет, следует из ответа пресс-службы ЦБ в ответ на запрос "Известий".

"Законопроект будет регулировать такую деятельность при условии, что она осуществляется через посредника, которым является тот или иной оператор рассрочки, - заявили изданию в Центробанке. - Если же рассрочка предоставляется с баланса самого застройщика и посредника в этих отношениях нет, то это, как и сейчас, будет регулироваться законом "О защите прав потребителей".

Также, отметили в ЦБ, даже если такие операторы в сфере недвижимости появятся, то и в этом сомнительно, что они подпадут под специальное регулирование. В законопроекте "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки" планируется установить ограничение по сроку оплаты сначала в шесть месяцев, а потом в четыре, а такой способ при покупке недвижимости будет доступен только очень и очень состоятельным клиентам, подчеркнули в пресс-службе регулятора. "Однако мы не можем прогнозировать, появятся ли на рынке такие продукты или нет", - сообщили в ЦБ.

Правда, как уточнили в Банке России, проект-спутник с поправками в несколько действующих законов, в том числе "О защите прав потребителей", поможет обезопасить и покупателей недвижимости.