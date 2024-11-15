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15 ноября 2024 года 10:41
Кадастровую оценку с 2026 года будут проводить с использованием национальной системы пространственных данных
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Евгений Епанчинцев/ТАСС
15 ноября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, совершенствующую систему кадастровой оценки. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сообщил, что, согласно подготовленному проекту, с 1 января 2026 года государственная кадастровая оценка во всех регионах будет проводиться с использованием национальной системы пространственных данных. Ее оператором выступает ППК "Роскадастр": публично-правовая компания, созданная Росреестром, пишет "Российская газета". Как отметил Груздев, сегодня кадастровая оценка проводится в отношении всех объектов недвижимости по единой методике с учетом тенденций рынка недвижимости. Это способствует минимизации количества объектов с необоснованной кадастровой стоимостью. Данная стоимость определяется на основе рыночной и прочей информации о характеристиках объекта недвижимости, его окружении, так называемых ценообразующих факторов. "Развитие и использование национальной системы пространственных данных - еще один шаг в сторону совершенствования государственной кадастровой оценки. В целом же граждане и государство получат удобные цифровые сервисы, позволяющие решать многие вопросы, связанные с владением и оборотом недвижимости. Госпрограммой "Национальная система пространственных данных", которую реализует Росреестр, предусмотрено внесение в ЕГРН полных и точных сведений к 2030 году в объеме не менее 95 процентов. Также данная система, например, позволяет в режиме онлайн подготовить информацию о правовом режиме территории и объектах, расположенных на ней. Есть и немало других функций, упрощающих решение важных вопросов в сфере оборота недвижимости", - пояснил председатель правления АЮР.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, недвижимость, кадастр, оценка
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