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15 ноября 2024 года 09:15
Ozon хочет попасть в список участников ВЭД
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ZUMA/TACC
15 ноября. FINMARKET.RU - Ozon планирует войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих доставку и декларирование экспресс-грузов физических лиц. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Ozon. Пока в списке таких участников ВЭД нет ни одного российского маркетплейса. Сейчас для таможенного оформления экспресс-грузов компания пользуется услугами других таможенных брокеров. Регистрация Ozon в списке участников ВЭД позволит маркетплейсу оформлять часть таких операций самостоятельно, что значительно ускорит доставку товаров из Китая, обеспечит контроль и прозрачность перемещения грузов, а также существенно снизит затраты, уверяет представитель компании. По планам Ozon, участником ВЭД должно стать юрлицо ООО "Глобал ОЭТ", зарегистрированное в марте 2024 г., следует из данных "СПАРК-Интерфакса". Среди филиалов ООО "Глобал ОЭТ" указан склад временного хранения (СВХ) в приграничном с КНР Благовещенске (Амурская обл.) на территории таможенно-логистического терминала "Каникурган". "Таким образом, Ozon Global сможет обрабатывать еще больше заказов из Китая и продолжит сотрудничество с действующими участниками списка ВЭД", - добавил представитель маркетплейса. Как объяснил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС), компании, включенные в список участников ВЭД, осуществляющих доставку и декларирование экспресс-грузов физлиц, имеют право декларировать товары для личного пользования, приобретаемые в рамках интернет-торговли и доставляемые в качестве экспресс-груза. По словам старшего юриста Forte Tax & Law Юлии Талагаевой, чтобы получить статус участника ВЭД для доставки интернет-заказов, нужны значительные инвестиции. Для включения в список юрлицо должно владеть складами временного хранения (СВХ) и иметь статус таможенного представителя, что само по себе предполагает соответствие значительному количеству требований таможенного законодательства, поясняет юрист. Как отметил представитель ФТС, сейчас включение в список осуществляется в целях отработки технологии оформления товаров электронной торговли, чтобы в будущем, при вступлении в силу нового порядка, внесенного в Таможенный кодекс (ТК) ЕАЭС, был наработан опыт в данной сфере.
Опубликовано Финмаркет
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