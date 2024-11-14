Бренд "Сделано в России" должен быть продвинут на всех рынках и континентах

14 ноября. FINMARKET.RU -российских товаров существенно улучшилось, считают власти и эксперты, пишет "Российская газета" . Но теперь перед Россией стоит очередная грандиозная задача - обеспечить технологический суверенитет и лидерство. При достижении этой цели важно и качество товаров.

Качество, наряду с надежностью и безопасностью продукции, является ключевым элементом конкурентоспособности российской экономики, определяет комфорт жизни граждан, задает повышение требований к товарам, к оказанию услуг и организации бизнес-процессов. Это особенно актуально в условиях, когда страна решает комплекс задач обеспечения технологического суверенитета, отметил первый вице-премьер России Денис Мантуров на форуме "Всемирный день качества".

Поскольку и государство, и бизнес постоянно повышают планку стандартов, это продиктовано двумя основными задачами. Во-первых, бизнесу нужно занимать освободившиеся ниши и выходить на новые рынки. Они будут создаваться в рамках реализации нацпроектов технологического лидерства. И здесь нам нужно идти в ногу с мировыми трендами.

Во-вторых, благодаря повышению качества российской продукции внутри нашей страны растет потребительский патриотизм, отметил Мантуров. И сейчас важно бренд "Сделано в России" сделать предметом национальной гордости, а также продвинуть его на всех рынках и континентах.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов также подчеркнул, что вопросы качества имеют серьезное значение при продвижении на внешние рынки с учетом задачи по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта. На внутреннем рынке, наоборот, потребителям важно знать качество импортной продукции, которая приходит на смену ушедших брендов.

Как отметил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, повышать качество продукции начали с продуктов. , отметил . Сначала надо было накормить людей, обеспечить страну продовольствием. А следующий этап - выход отечественного продовольствия на внешние рынки, что тоже дало толчок улучшению качества. Сейчас российскую агропродукцию покупают 160 стран. В данный момент Минсельхоз готовит нацпроект, которым предполагается насыщение рынка уже высокотехнологичной продукцией - аминокислотами, витаминами и многим другим.

Даже качество нашего вина за последний год улучшилось на 12%, подсчитывают в Роскачестве. По результатам исследования более 90% вин получило оценку свыше 78 баллов.