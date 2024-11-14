На онлайн-фитнес россияне потратят в этом году 4,8 млрд руб.

14 ноября. FINMARKET.RU - Суммарная выручка 25 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-фитнеса по итогам 2024 г. увеличится на 37% год к году до 4,8 млрд руб., прогнозирует Smart Ranking, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование. В дальнейшем рынок будет расти в среднем на 20–30% ежегодно, следует из отчета.

В рэнкинг вошли такие компании, как FitStars, InsideOut и др., суммарно занимающие более 90% рынка услуг онлайн-фитнеса в стране.

Развитию сегмента онлайн-тренировок в России с 2020 г. способствовала пандемия коронавируса: из-за введенных в России ограничений (в том числе в части массовых мероприятий и посещения общественных заведений) люди какое-то время не могли посещать спортивные залы, пишут аналитики Smart Ranking. По их данным, сейчас у спроса на онлайн-фитнес другие драйверы – развитие технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Рост популярности онлайн-фитнеса в России президент объединения операторов фитнес-индустрии "Национальное фитнес-сообщество" (НФС) Елена Силина связывает с ростом числа потребителей, которые хотят поддерживать физическую форму, но не могут посещать фитнес-клуб из-за нехватки времени или денег.