Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%

Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков

13 ноября. FINMARKET.RU -в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре, 0,20% в августе, 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат)

Инфляция в октябре оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

За январь-октябрь 2024 года цены выросли на 6,57% (в октябре 2023 года инфляция составила 0,83%, а за январь-октябрь 2023 года - 5,47%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября, 9,05% на конец августа, 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в октябре 2024 года составил 100,81% (в сентябре 2024 года - 100,75%). В годовом выражении базовый индекс цен в октябре снизился до 108,18% со 108,26% в сентябре.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,23% (в годовом сравнении - подорожали на 9,03%). В том числе плодоовощная продукция выросла в цене в октябре на 1,44% (в годовом выражении - выросла на 13,51%).

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,68% (в годовом сравнении - выросли в цене на 5,74%).

Услуги в октябре выросли в цене в среднем на 0,21% (в годовом выражении - подорожали на 11,32%).

В октябре увеличились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на апельсины - на 14,9%, лимоны - на 6,1%, картофель - на 4,9%, лук репчатый и бананы - на 4,4%, огурцы - на 3,8%, чеснок - на 3,6%, помидоры - на 3,2%. Снизились цены: на яблоки и морковь - на 6,5%, капусту - на 3,4%.

Среди прочих продовольственных товаров в октябре значительно выросли цены на икру лососевых рыб - на 11,8%, масло сливочное - на 6,6%, сметану - на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и сливки питьевые - на 2,6%, сыры - на 2,5%.

Снизились в октябре цены на мясо кур - на 1,1%, сахар - на 0,5%.

Медикаменты в октябре в среднем подорожали на 1,1%.

Цены на дизельное топливо в октябре выросли на 0,7%, автомобильный бензин - на 0,6%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 1,2%.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но вице-премьер РФ Александр Новак уже признавал, что инфляция складывается выше прогноза правительства и может составить около 8%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равен 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,6% (с 5,4% по опросу в начале октября).