Бизнес-ланчи дорожают, но пользуются спросом

13 ноября. FINMARKET.RU - Средний чек нав российских заведениях общепита в январе-сентябре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее вырос на 11% - до 510 руб. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс), пишут "Ведомости"

В бизнес-ланч, который оценивал "Чек индекс", вошли суп, горячее с гарниром, салат и горячий напиток. Из них сильнее всего подорожал кофе. Чашка напитка в составе ланча в среднем за отчетный период обходилась покупателям в 192 руб. (+12% год к году). На 11% выросла цена других составляющих - супа, салата и чая. Они стоили 306 руб. за порцию, 258 руб. и 81 руб. соответственно. Горячее с гарниром подорожало на 10% до 317 руб.

При этом спрос на бизнес-ланчи (количество проданных порций) вырос в натуральном выражении на 12% год к году, следует из исследования "Чек индекса". Абсолютных показателей в компании не приводят.

Участники рынка подтверждаютцен на ланчи. Среди причин этого эксперты отмечают увеличение расходов, в частности рост себестоимости приготовления бизнес-ланчей и фонда оплаты труда. Также среди причин роста издержек указывается повышение затрат рестораторов на аренду помещений, логистику, увеличение закупочных цен на продукты. Кроме того, рост стоимости ланчей связывают с дорогим заемным финансированием на фоне роста ключевой ставки.