В России растет спрос на новогодние корпоративы

13 ноября. FINMARKET.RU - В попытке удержать и мотивировать персоналактивно пользуются инструментами нематериального поощрения сотрудников, пишет "Коммерсантъ". Количество новогодних корпоративов в этом году может превысить докризисные показатели 2019 года на 20%.

Растет все: число сотрудников, вовлеченных в такие мероприятия, их продолжительность и, соответственно, расходы работодателей. В Continent Express заметили рост чека на 20-25% (до 20-25 тыс. рублей на человека при стандартном празднике). В CHG говорят об увеличении цен на 10% за год. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин отметил, что услуги заведений общепита с ростом их расходов подорожали на 18-20%. Но поставщики в этом году нередко оставляют за собой право увеличивать цены за две-три недели до события.