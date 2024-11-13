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13 ноября 2024 года 09:26
В России растет спрос на новогодние корпоративы
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Сергей Карпухин/ТАСС
13 ноября. FINMARKET.RU - В попытке удержать и мотивировать персонал компании активно пользуются инструментами нематериального поощрения сотрудников, пишет "Коммерсантъ". Количество новогодних корпоративов в этом году может превысить докризисные показатели 2019 года на 20%. Растет все: число сотрудников, вовлеченных в такие мероприятия, их продолжительность и, соответственно, расходы работодателей. В Continent Express заметили рост чека на 20-25% (до 20-25 тыс. рублей на человека при стандартном празднике). В CHG говорят об увеличении цен на 10% за год. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин отметил, что услуги заведений общепита с ростом их расходов подорожали на 18-20%. Но поставщики в этом году нередко оставляют за собой право увеличивать цены за две-три недели до события.
Опубликовано Финмаркет
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