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13 ноября 2024 года 08:53
"Вторичка" стала хуже продаваться
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Донат Сорокин/ТАСС
13 ноября. FINMARKET.RU - Продавцам все сложнее избавиться от недвижимости на вторичном рынке, пишет "Коммерсантъ". Из-за падающего спроса, спровоцированного фактически запретительными ставками по ипотеке, средний срок продажи квартир по итогам января-октября вырос более чем на треть год к году и теперь составляет 74 дня. Собственники вынуждены предлагать дисконты, но большинство из них все равно не готовы давать скидки более 5% от стоимости объекта. Спрос на вторичное жилье останется на уровне текущего года, прогнозирует директор профильного направления "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома. В этом сегменте продолжат заключаться альтернативные сделки, когда покупатель продает имеющуюся квартиру и покупает новую на вырученные деньги, отметила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Если ключевая ставка не снизится, то, по прогнозам управляющего директора консалтинговой компании NF Dom Натальи Сазоновой, заметная часть потенциальных покупателей будет откладывать покупку до момента, когда условия по ипотеке станут более доступными, и продолжать аренду жилплощади. Продажи квартир в готовых домах Москвы за год упали на 20%, пишут "Ведомости". В январе – октябре 2024 г. в Москве продали 115 300 квартир на вторичном рынке, по данным Росстата. По сведениям службы, это на 20,3% меньше, чем было реализовано в аналогичный период прошлого года. Спад активности в этом сегменте подтверждают и другие опрошенные "Ведомостями" эксперты. В частности, управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов утверждает, что продажи жилья в готовых домах в российской столице по итогам трех кварталов просели на 15% до 101 706 лотов. Руководитель "Циан аналитики" Алексей Попов добавляет, что в июле – сентябре было реализовано на 28% квартир меньше, чем в 3-м квартале 2023 г. Практически такие же цифры (27,7%) за этот период приводит и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.
Опубликовано Финмаркет
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