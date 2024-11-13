"Вторичка" стала хуже продаваться

13 ноября. FINMARKET.RU - Продавцам все сложнее избавиться от недвижимости на вторичном рынке, пишет "Коммерсантъ". Из-за падающего спроса, спровоцированного фактически запретительными ставками по ипотеке, средний срокквартир по итогам января-октября вырос более чем на треть год к году и теперь составляет 74 дня. Собственники вынуждены предлагать дисконты, но большинство из них все равно не готовы давать скидки более 5% от стоимости объекта.

Спрос на вторичноеостанется на уровне текущего года, прогнозирует директор профильного направления "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома. В этом сегменте продолжат заключаться альтернативные сделки, когда покупатель продает имеющуюся квартиру и покупает новую на вырученные деньги, отметила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Если ключевая ставка не снизится, то, по прогнозам управляющего директора консалтинговой компании NF Dom Натальи Сазоновой, заметная часть потенциальных покупателей будет откладывать покупку до момента, когда условия по ипотеке станут более доступными, и продолжать аренду жилплощади.