Контрабанда золота из РФ выросла в 2,5 раза

13 ноября. FINMARKET.RU - За 10 месяцев этого года таможенные органы выявили попытки незаконно вывезтииз России на 11,2 млн рублей. Эта сумма в 2,5 раза превышает показатель такого же периода 2023-го, сообщили " Известиям " в ФТС. Впрочем, контрабандистов ловит не только эта служба.

Зачастую серым экспортом занимаются так называемые бизнес-курьеры — они помогают компаниям обойти пошлины, пояснили эксперты. Как говорили в Минфине, россияне стали вывозить за границу слишком много золота "в карманах". Однако есть и более крупные дела: ранее "Известия" писали о вскрытой схеме незаконной переправки золота в Китай через пункт пропуска в Забайкалье. Такая деятельность становится более выгодной с учетом растущих котировок золота: осенью они обновили исторический рекорд в $2800 за унцию.

В январе в Минфине сообщали, что работают над проектом постановления по ограничению вывоза золота из страны для физлиц. Однако позднее обновлений по этой теме не было. "Известия" направили запрос в министерство. Национальным регуляторам следует усиливать контроль за этой сферой, полагает Гасан Рамазанов из Президентской академии. Елена Воронкова же из РЭУ им. Г.В. Плеханова считает, что дополнительные ужесточения могут только привести к росту теневого рынка.