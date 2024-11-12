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12 ноября 2024 года 10:17
Доходы факторинговых компаний за год утроились
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Донат Сорокин/ТАСС
12 ноября. FINMARKET.RU - По итогам девяти месяцев 2024 года доходы факторинговых компаний достигли 265 млрд руб., рекордного значения как минимум с 2018 года. Этот результат в 2,7 раза выше, чем по итогам аналогичного периода 2023 года (почти 97 млрд руб.), и в 2,5 раза больше, чем в 2022 году (почти 110 млрд руб.), следует из материалов Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Доходы крупнейших участников рынка росли в два-три раза в годовом сравнении. Таким образом, показатель рос куда большими темпами, чем объемы рынка в целом, пишет "Коммерсант".. По данным АФК, по итогам девяти месяцев 2024 года портфель участников рынка достиг 2,73 трлн руб., на 53% превысив показатель прошлого года. Количество активных клиентов превысило 16,5 тыс. юрлиц, на 24% выше значения годовой давности. Аномальный рост доходов минимум на треть обусловлен инфляцией (к настоящему времени достигла 8,63%) и ключевой ставкой (21%), считает исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. Однако и вклад фундаментальных причин - роста спроса на факторинг, проникновения в новые отрасли, доступности для новых клиентов - обеспечил прирост на 30% по портфелю, подчеркивает он.
Опубликовано Финмаркет
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