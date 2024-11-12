Дефицит кадров в РФ будет наблюдаться не менее 3-5 лет

12 ноября. FINMARKET.RU -кадров будет наблюдаться еще не менее 3-5 лет, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты. По данным сервиса Superjob, максимальный спрос на персонал сейчас наблюдается в производственных компаниях пищевой промышленности, машиностроения, станкостроения, а также на предприятиях, специализирующихся на производстве металлических изделий и металлообработке.

В строительстве персонал наиболее востребован в компаниях, чья деятельность связана со строительно-монтажными работами, электроснабжением и эксплуатацией зданий. При этом инженерныевходят в топ-3 наиболее востребованных категорий персонала в производстве и строительстве.

"На факультетах вузов могут открываться базовые кафедры и лаборатории ведущих компаний в сфере ИТ, финансов, телекоммуникаций. В вузах стали открываться эндаумент-фонды, а совсем недавно и в школах. Подобные новшества позволяют компаниям, формирующим в перспективе рабочий коллектив, спонсировать обучающихся и создавать на средства таких фондов образовательную инфраструктуру, тем самым делая заказ на выбранные под их запросы профессии", - отмечает главный редактор научного журнала "Маркетинг и логистика" Ольга Жильцова.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый Труд" Мария Коледа уверена, что нужен серьезный анализ потребности в кадрах. "Снижать дефицит поможет внедрение удаленной работы и гибкого графика, чтобы привлечь больше кандидатов, улучшение условий труда, повышение заработной платы и создание карьерных возможностей. Подготовить будущих специалистов и привлечь молодых людей в нужные отрасли могут помочь программы стажировок и практик для студентов, разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для существующих работников. Кроме того, поможет платформизация экономики", - говорит она.