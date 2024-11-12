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12 ноября 2024 года 09:05
РСПП предлагает регулирование валютного курса для участников ВЭД
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Сергей Бобылев/ТАСС
12 ноября. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ЦБ таргетировать курс рубля для участников внешнеэкономической деятельности. Режим плавающего валютного курса утратил актуальность в условиях санкций, в том числе в отношении ЦБ, банков и бирж, на фоне ухода нерезидентов с российского валютного рынка. Об этом говорится в его анализе Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 гг., пишут "Ведомости". С точки зрения крупного бизнеса сейчас в политике Банка России стабильность рубля является "второстепенной задачей" по сравнению с инфляцией. Разница между предложениями РСПП и той политикой, которую проводит Банк России, не так велика, считает главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков. Поскольку валютный курс напрямую влияет на цены товаров (как импортных, так и произведенных внутри страны, но конкурирующих с импортом), Банк России, хотя сейчас и не ставит целей по курсу, все равно косвенно принимает решения по ставке так, чтобы стабилизировать курс, поясняет эксперт Также бизнес просит сформировать механизм участия ЦБ в операциях на валютном рынке через уполномоченные банки, которые еще могут проводить операции в этих валютах на внешних рынках. Это может помочь сгладить резкое изменение спроса и предложения долларов и евро на внутреннем рынке, считают в РСПП. Бизнес также считает, что ЦБ нужно предпринимать более активные действия по зачету требований и обязательств по замороженным активам нерезидентов в Россию. Еще одно предложение РСПП – создание механизма покупки Банком России государственных бумаг Минфина.
Опубликовано Финмаркет
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