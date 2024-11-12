Операторы связи ускорили темпы перехода на другие стандарты

12 ноября. FINMARKET.RU -большой четверки ("Вымпелком", "МегаФон", МТС, t2) за десять месяцев 2024 года увеличили долю использования 4G на 4 п. п., до 96,5%, следует из данных компании Vigo (разрабатывает средства для мониторинга и управления качеством сети), пишет "Коммерсант" . При этом за аналогичный период прошлого года доля использования 4G выросла с 90,14% на 2,5 п. п.

В прошлом году операторы связи утверждали, что скорость мобильного интернета растет на 10-12%, в первую очередь за счет перевода частот для 3G в стандарт 4G. Но этот механизм имеет ограничения: без выделения дополнительных частот или появления отечественного оборудования для расширения сетей дальнейший рост скорости может быть проблематичным

Аналитики связывают это с рефармингом (перераспределение частот), однако говорят, что полного перехода на четвертое поколение связи пока ждать не приходится. Поэтому в условиях дефицита частот операторы полностью отключают 3G, а также строят LTE-сети в более низких диапазонах.