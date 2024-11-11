Иностранных производителей авто заставят делиться техданными

11 ноября. FINMARKET.RU - Иностранные автопроизводители, в частности китайские, должны делиться с Россией технической информацией о своих машинах. Комитет по регламенту Совета Федерации обратился в правительство и Минпромторг с предложением обязать производителей и импортеров автомобилей открыть каталоги запчастей и ремонтно-эксплуатационные базы для всех автосервисов, пишут "Известия"

В письме за подписью главы комитета Вячеслава Тимченко указывается: у владельцев иностранных автомобилей есть серьезные трудности с получением информации, необходимой для их обслуживания. Для потребителей закрыт доступ к каталогам деталей, что негативно сказывается на ремонте. Причем доступ ограничивают не только ушедшие с российского рынка из-за санкций европейские и американские компании, но и пришедшие на него китайские марки.

Позиции, что технические базы нужно открыть всем сервисам, а не только дилерским центрам, придерживаются и в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). По словам ее председателя Алексея Подщеколдина, этот доступ может быть платной услугой.

По информации РОАД, сегодня есть сложности, в частности, с предоставлением актуальных баз китайских партнеров. Трудности отмечаются с отслеживанием истории гарантийного и сервисного обслуживания автомобилей, а также с обновлением ПО. По данным Российского союза автосервисов, китайские марки не спешат открывать техинформацию российским партнерам из-за пробелов в действующем законодательстве.

По словам члена правления Союза автосервисов Ильи Плисова, государство никогда не предъявляло требований к иностранным автопроизводителям делиться технической информацией, хотя это общемировая практика. Сейчас это вызывает трудности с ремонтом, в особенности современных машин с множеством электронных опций.

При одностороннем разрыве партнерских отношений со стороны иностранных производителей техническая информация уже не передается сервисным станциям и они с трудом чинят автомобили, уточняет Плисов.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе правительства, рекомендации комитета СФ по регламенту поступили в кабмин и были направлены для проработки и ответа в Минпромторг.