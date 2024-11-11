В ESG-кредитовании доля крупных банков опустилась ниже 50%

11 ноября. FINMARKET.RU -системно значимых банков (СЗКО) в ESG-кредитовании, целью которого является финансирование экологических и социальных проектов, опустилась ниже 50%. Она снижается не первый год, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", с которым ознакомилась "Российская газета"

Объем портфеля ESG-кредитов (Environmental, Social, Governance, или "природная среда", "социальное развитие" и "управление компанией") вырос за год - с 1 июля 2023-го по 1 июля 2024-го - в два раза и составил 5,5 трлн руб.

Основной прирост пока продолжают обеспечивать крупные. Но доля постепенно снижается. Сейчас на них приходится порядка 48% кредитов, в прошлом году - 70%, а в 2022 г. - 91%.

В лидерах - кредиты, привязанные к ESG-ковенантам (соглашениям об экологической, социальной и управленческой ответственности, в которых компания обязуется вести свою деятельность в соответствии с политикой ESG) и "зеленые" кредиты. В первом случае условия займа могут быть привязаны как к достижению заемщиком конкретных целевых показателей в области устойчивого развития, так и к разработке политик.

"Наибольшая доля приходится на кредиты, привязанные к ключевым показателям эффективности устойчивого развития (49,6%), и зеленые кредиты (41,5%), - говорят в "Эксперт РА". - Остальные типы ESG-кредитов пока отстают". На социальные приходится 6,5%, на кредиты устойчивого развития - 1,7%, а на адаптационные и климатического перехода - 0,7%.

На пять отраслей приходится 40% портфеля ESG-кредитов, выданных корпоративным заемщикам. Крупнейшая (13,7%) - зеленая энергетика, включающая возобновляемую и атомную. В топ-3 также вошли зеленый транспорт (10,4%) и зеленое жилищное строительство (7,3%). Замыкают список металлургическая и горнодобывающая промышленность (5,5%) и сельское и лесное хозяйство с цифрой в 3,5%.