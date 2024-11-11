Готовится сокращение 10% штатных мест для госслужащих

11 ноября. FINMARKET.RU - Правительство начинает новую волну оптимизации госслужбы - реформа, сократившая на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году, с 1 июля 2025 года доберется и до их гораздо более многочисленных территориальных подразделений, где работают порядка 400 тыс. человек, пишет "Коммерсантъ". Высвобождение даже 10% из них было бы заметно на остродефицитном российском рынке труда - и могло бы отразиться и в цифрах после запятой показателя исторически минимальной сейчас безработицы (2,4%).

В самом Белом доме десятипроцентноештатной численности терорганов воспринимают скорее как ориентир, рассказали “Ъ” в секретариате курирующего административную реформу вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. На деле доля сокращаемых должностей может оказаться и выше.

Впрочем, пишет газета, большинству ведомств может оказаться достаточно сократить незаполненные должности штатного расписания, перенаправив эти средства на повышения выплат работающим, - в некоторых госорганах доля вакантных должностей перекрывает 10% более чем вдвое. Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений - сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше. Впрочем, 10% не предел, в Белом доме и Кремле ждут предложений самих ведомств и о дальнейшей их эволюции в связи с цифровизацией.