Минпромторг разработает стандарты и требования к ПО

11 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг разрабатывает межотраслевыеи требования к программному обеспечению (ПО) и аппаратным средствам для автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Эти стандарты необходимы для разработки актуальных решений, которые могли бы быть востребованы заказчиками в различных компаниях и отраслях. Об этом рассказал директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев 7 ноября на заседании в Совете Федерации. Он добавил, что первая версия документа будет представлена в 1-м квартале 2025 г., пишут "Ведомости"

До 2022 г. стандарт АСУ ТП в России задавали мировые лидеры - немецкая Siemens, французская Schneider Electric, японская Yokogawa и американские Honeywell и Emerson. После начала СВО эти компании ушли с российского рынка, прекратив поддержку клиентов и продажу новых лицензий. На конференции ЦИПР-2023 ("Цифровая индустрия промышленной России") было объявлено о создании рабочей группы для разработки отечественной открытой АСУ ТП, в которую вошли крупнейшие заказчики, такие как "Еврохим" и "Северсталь".

Потенциал рынка импортозамещения АСУ ТП составляет несколько десятков миллиардов рублей. В 2021 г. аналитики J'son & Partners Consulting оценивали весь российский рынок таких систем в $541 млн, или около 40 млрд руб. (более актуальных оценок нет). Агентство прогнозировало ежегодный рост рынка на 10-12%. Но после начала СВО из-за ухода основных игроков - Siemens и GE - рынок сократился на 18-20%, отмечал в разговоре с "Ведомостями" в июне 2023 г. директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников.

Сейчас универсальных правил разработки таких решений в России нет. Современные стандарты и требования к средствам АСУ ТП в целом основаны на старых концепциях 1970-х гг., говорит глава комитета промышленной автоматизации АРПП "Отечественный софт", технический директор "Лаборатории технологий автоматизации" Вадим Подольный. Новые стандарты позволят коммерческим компаниям разрабатывать АСУ ТП, которая сможет стать альтернативой иностранным продуктам, следует из его слов.

Как сказал представитель Минпромторга, принятие стандартов будет способствовать формированию межотраслевого запроса на решения открытой АСУ ТП через синхронизацию и унификацию технических политик промышленных компаний-заказчиков.

его словам,стандартов и техтребований происходит совместно с межотраслевой рабочей группой по разработке открытой АСУ ТП, куда входят "Газпром нефть", АО "МХК "Еврохим", "Северсталь", АО "НПО "КИС", ПАО "ГМК "Норильский никель" и др., а также при участии "Ростелекома", Positive Technologies, "Лаборатории Касперского" и т. д.

Пока готовы лишь проекты предварительных национальных стандартов по терминам, определениям и концептуальной архитектуре - это минимальный базис для унификации, говорит руководитель практики автоматизации "Газпром нефти" Сергей Васильев.

В конце 1-го квартала 2025 г. будут готовы техтребования, а также первая редакция концепции обеспечения технологической независимости и информационной безопасности открытых систем, рассказал представитель Минпромторга.