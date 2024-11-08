Доля личных подсобных хозяйств сократилась до минимума за 20 лет

8 ноября. FINMARKET.RU - Доля личных подсобных хозяйств (ЛПХ) по итогам 2023 года составила 25% в общем объеме выпуска сельхозпродукции в России, что является минимальным показателем как минимум с 2002 года. К таким выводам пришли аналитики аудиторской компании Б1 в исследовании, пишут "Ведомости".

Исходя из среднегодовых темпов за последние несколько лет доля ЛПХ в производстве сельхозпродукции в России к 2030 году может сократиться еще на 5 процентных пунктов и составить около 20%, сообщил газете представитель Б1. Укрупнение производства и переток все больших объемов производства из ЛПХ в организации продолжится в ближайшие годы на фоне роста урбанизации регионов и оттока населения из сельской местности, прогнозируют аналитики Б1.

Сокращение числа ЛПХ в стране директор Центра агропродовольственной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Наталья Шагайда связывает с недостаточными мерами господдержки именно этого типа производителей и "вырождением системы потребительской кооперации", которая в советское время встраивала их в устойчивые вертикальные продовольственные цепочки.

Малым и даже немодернизированным средним фермам тяжело конкурировать с крупными агрокомплексами по ряду причин: из-за проблем с набором и обучением кадров, отсутствия достаточного объема оборотных средств, более высокой себестоимости производства, подтверждает гендиректор объединения "Национальный союз производителей молока" Артем Белов. Тенденция консолидации в секторе, по его прогнозам, будет сохраняться. Но с учетом специфики России и ее уклада ЛПХ и малые и средние фермы будут вносить существенный вклад в общий объем производства.