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08 ноября 2024 года 08:44
Расходы на продукты питания растут
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Евгений Софийчук/ТАСС
8 ноября. FINMARKET.RU - Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января-сентября на 8% год к году. Однако инфляция не останавливает потребителей, число покупок растет примерно на этот же уровень, что позволило сетям нарастить обороты на 15%, пишет "Коммерсантъ". Низкая безработица и общий рост потребительской уверенности позволяют ожидать сохранения позитивной динамики спроса в перспективе минимум нескольких месяцев, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов не исключает, что в долгосрочной перспективе тренд поменяется. Угнетение бизнес-активности, по его мнению, может привести к замедлению роста зарплат.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, потребители, питание, расходы
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