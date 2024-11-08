Расходы на продукты питания растут

8 ноября. FINMARKET.RU - Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января-сентября на 8% год к году. Однако инфляция не останавливает потребителей, число покупок растет примерно на этот же уровень, что позволило сетям нарастить обороты на 15%, пишет "Коммерсантъ".

Низкая безработица и общий рост потребительской уверенности позволяют ожидать сохранения позитивной динамики спроса в перспективе минимум нескольких месяцев, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов не исключает, что в долгосрочной перспективе тренд поменяется. Угнетение бизнес-активности, по его мнению, может привести к замедлению роста зарплат.