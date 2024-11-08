Средний срок ипотеки превысил четверть века

8 ноября. FINMARKET.RU - Россияне этой осенью стали оформлять ипотеку на 25 лет и более, заявили " Известиям " в Центробанке. Тенденцию подтвердили в бюро кредитных историй и банках. Основные причины — в росте стоимости квартир и повышении рыночных ставок по жилищным кредитам: ежемесячный взнос становится посильным, только если растягивать выплаты на многие годы. Вместе с тем при удлинении кредита растет переплата, а долговая нагрузка надолго ограничивает финансовую гибкость заемщика.

Средний срок выданного в сентябре ипотечного кредита составил 303 месяца, или 25 лет три месяца, сообщили "Известиям" в Банке России. По данным регулятора, активно этот показатель рос в прошлом году: в начале 2023-го он был на полтора года короче. А если сравнивать с сентябрем 2023-го, то прирост составил лишь четыре месяца.

Удлинение ссуд на приобретение квартиры характерно как для льготных, так и для рыночных программ банков, отметили в регуляторе.

Если говорить только о льготных программах, то средний срок ипотеки вырос еще значительнее. По итогам сентября 2024-го он достиг максимума за всё время действия господдержки, составив 26 лет и два месяца (314 месяцев), заявили "Известиям" в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Годом ранее этот показатель был короче почти на полтора года — 24 года и семь месяцев (295 месяцев).

По данным ОКБ, самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам — в Калмыкии и Краснодарском крае: 349 и 344 месяца (29 лет и 28,5 года соответственно). Жителям Москвы и Московской области льготную ипотеку выдавали на более длинные, чем в среднем по стране,— на 331 месяц (27 лет семь месяцев).

Сроки по ипотеке в последнее время растут, подтвердили "Известиям" и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Этим банки пытаются компенсировать рост ставок и цен на недвижимость. В частности, сентябрьские сделки заключались в среднем на срок чуть больше 25 лет, поделились с "Известиями" в бюро (сведения разных игроков рынка отличаются, поскольку в них хранится информация от разных банков).

Тогда как в третьем крупном БКИ — "Скоринг Бюро" — "Известиям" сказали, что в середине 2024-го средний срок всего ипотечного кредитования был максимально близок к 25 годам. Но после пошел на спад до 21–22 лет.

Средний срок ожидаемо растет наряду со средним размером самого ипотечного кредита, сообщила газете и заместитель директора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента ПСБ Марина Заботина. По ее словам, в 2024-м он составил 25 лет, что на пять лет больше, чем в прошлом году.

В Абсолют банке же сказали, что срок кредитования не изменился: сейчас, как и в прошлом году, он составляет около 25 лет.

Основная причина увеличения среднего срока ипотеки — в росте стоимости жилья: заемщики вынуждены брать более длинные кредиты для сохранения комфортного размера ежемесячного платежа, объяснили "Известиям" в Банке России.

Тем не менее в условиях высоких рыночных ставок удлинять продолжительность кредита — значит, платить больше процентов.

В целом в удлинении сроков ипотечных долгов нет ничего хорошего, считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Это откладывает и осложняет перспективы оптимизации долговой нагрузки граждан, которая нужна для восстановления розничного кредитования, помимо снижения ставок, подчеркнул он. При этом у заемщиков постепенно ухудшается кредитная дисциплина, указала старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.