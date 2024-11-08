Покупатели продолжают вкладываться в крупную бытовую технику

8 ноября. FINMARKET.RU - Рынок крупной бытовой техники (КБТ) в России продолжает расти из квартала в квартал. По данным группы "М.видео-Эльдорадо", которые приводят " Ведомости ", за первые девять месяцев 2024 г. в стране приобрели 24,8 млн устройств на 467 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. это на 11% больше в штуках и на 14% – в денежном выражении. Представители "Яндекс маркета" и Wildberries подтвердили рост спроса на крупную бытовую технику.

Согласно статистике группы "М.видео-Эльдорадо", чаще всего в России покупают стиральные машины: с января по сентябрь 2024 г. их было приобретено 3 млн шт. на 94 млрд руб. при средней цене 31 100 руб. По оценке группы экспертов "М.видео", в денежном выражении это на 8,3% больше, чем в прошлом году. В первом полугодии стиральных машин было куплено на 59 млрд руб., что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщали "Ведомости" в августе. Таким образом, за июль – сентябрь было приобретено стиральных машин на 35 млрд руб., подсчитала газета.

Второй по популярности категорией крупной бытовой техники стали холодильники. По данным группы "М.видео-Эльдорадо", россияне приобрели 2,7 млн холодильников на 103 млрд руб. при средней цене 38 700 руб. За полгода было куплено холодильников на 61 млрд руб., сообщали "Ведомости". Продажи в 3-м квартале составили 42 млрд руб.

Духовые шкафы в 2024 г. тоже пользовались спросом: по данным "М.видео", за девять месяцев было приобретено 1,5 млн духовых шкафов на 43,7 млрд руб. Это на 4% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на последние три месяца пришлось почти 60% от продаж таких устройств с начала года.

Представитель Wildberries, в свою очередь, отметил рост спроса на бытовую технику торговых марок из России и КНР. "Они чаще предлагают более широкий функционал при более низкой цене", – добавляет он.

При этом на "Яндекс маркете" активнее всего росли продажи кондиционеров: за девять месяцев они в деньгах увеличились на 59% в годовом выражении, добавил представитель маркетплейса, не приводя абсолютных показателей.

Сейчас рынок восстанавливается после серьезной просадки в 2022 г., отмечает представитель "Марвел-дистрибуции". "Улучшается потребительское настроение, люди стремятся компенсировать покупки, которые не смогли сделать несколько лет назад. Спрос также подстегивает очередной виток цикла обновления техники и заметное расширение ассортимента в сегменте КБТ на российских полках. На рынке появилось много новых брендов, которые привлекают покупателей акциями, выгодными предложениями и другими маркетинговыми активностями", – объясняет он тенденцию.

Рост рынка бытовой техники связан с несколькими факторами, рассуждает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Во-первых, на тенденцию влияет рост реальных доходов населения наравне с увеличением числа домохозяйств, состоящих из одного человека, объясняет он. Как отмечает Бурмистров, с 2010 г. количество таких домохозяйств выросло более чем в 2 раза, что приводит к существенному увеличению единиц техники на душу населения. В штуках продажи техники стимулируют ее штатная замена, маленький, но все же существующий объем покупок (или строительства) недвижимости, соглашается партнер Data Insight Федор Вирин.

Дополнительным фактором роста рынка Бурмистров называет перераспределение бюджетов россиян: в условиях растущих цен на автомобили и недвижимость и приостановки программы льготной ипотеки часть денег россияне инвестируют в улучшение жилого пространства. Помимо того, рост покупательской активности связан в том числе с ростом различных вариантов финансовой поддержки покупателей, таких как оплата в рассрочку, добавил эксперт.

Стабильный рост рынка КБТ в штуках связан с естественным износом техники и необходимостью замены, подтверждает Вирин. Рост рынка в денежном выражении эксперт объясняет инфляцией и "повышением цен на технику всех видов за счет падения курса национальной валюты и удорожания цепочек поставки".