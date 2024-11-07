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07 ноября 2024 года 09:44
Работодатели стали охотнее привлекать самозанятых
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Владимир Гердо/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - Работодатели все чаще нанимают самозанятых. Их услугами пользуется каждая пятая компания, подсчитали для "Российской газете" в сервисе "Суперджоб". Чаще всего самозанятых нанимали для выполнения работ по проектированию. Также высоко востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие статус самозанятого. Как отмечают эксперты, работодателям может быть выгодна такая форма трудовых отношений, потому что они экономят на штате и на средствах, так как договор с самозанятым не предполагает уплаты страховых взносов или расходов на больничные, декретные или отпускные. Однако, наряду с преимуществами, для работодателя существуют и определенные риски. Во-первых, речь про отсутствие прямого контроля и управления, что нередко приводит к нарушениям сроков, качества или объема работ со стороны самозанятого исполнителя. Кроме того, бывают случаи, когда самозанятые в одностороннем порядке прекращают сотрудничество - по личным обстоятельствам, из-за того, что находят более выгодный проект или официальную работу. Это усложняет решение задач заказчика, приводит к потере времени и ресурсов. Также нет гарантий выполнения работы в запланированные сроки. Еще один важный момент связан с вопросами защиты интеллектуальной собственности: как правило, самозанятый может использовать результаты своего труда на разных проектах.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, самозанятые, работа, привлечение
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