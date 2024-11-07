Работодатели стали охотнее привлекать самозанятых

7 ноября. FINMARKET.RU - Работодатели все чаще нанимают самозанятых. Их услугами пользуется каждая пятая компания, подсчитали для "Российской газете" в сервисе "Суперджоб". Чаще всего самозанятых нанимали для выполнения работ по проектированию. Также высоко востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие статус самозанятого.

Как отмечают эксперты, работодателям может быть выгодна такая форма трудовых отношений, потому что они экономят на штате и на средствах, так как договор с самозанятым не предполагает уплаты страховых взносов или расходов на больничные, декретные или отпускные.

Однако, наряду с преимуществами, для работодателя существуют и определенные риски. Во-первых, речь про отсутствие прямого контроля и управления, что нередко приводит к нарушениям сроков, качества или объема работ со стороны самозанятого исполнителя. Кроме того, бывают случаи, когдав одностороннем порядке прекращают сотрудничество - по личным обстоятельствам, из-за того, что находят более выгодный проект или официальную работу. Это усложняет решение задач заказчика, приводит к потере времени и ресурсов. Также нет гарантий выполнения работы в запланированные сроки.

Еще один важный момент связан с вопросами защиты интеллектуальной собственности: как правило, самозанятый может использовать результаты своего труда на разных проектах.