.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Ключевым игроком на офисном рынке Москвы стали госструктуры
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

07 ноября 2024 года 09:18

Ключевым игроком на офисном рынке Москвы стали госструктуры

 0
Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - На офисном рынке Москвы растет активность госструктур, несмотря на общее охлаждение рынка офисной недвижимости, пишет "Коммерсант". Совокупный объем сделок покупки и аренды площадей в этом году, по прогнозам IBC Real Estate, в Москве составит 1,95 млн кв. м, сократившись на 2,9% год к году.

Но уже по итогам 2024 года на долю госструктур может прийтись 40% совокупного объема сделок покупки и аренды офисных площадей в Москве, это на 26 процентных пунктов выше показателя прошлого года, следует из прогноза консалтинговой компании IBC Real Estate. В CORE.XP также ждут роста доли госкомпаний в поглощении офисов: с 13% до 28% за год.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова считает, что многие госкомпании стремятся переехать в новые офисные здания.

Согласно IBC Real Estate, в этом году в Москве появятся 544 тыс. кв. м новых площадей, это в 3 раза больше значения прошлого года.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  офисы,  спрос,  госструктуры

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.