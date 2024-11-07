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Ключевым игроком на офисном рынке Москвы стали госструктуры
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Александр Щербак/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - На офисном рынке Москвы растет активность госструктур, несмотря на общее охлаждение рынка офисной недвижимости, пишет "Коммерсант". Совокупный объем сделок покупки и аренды площадей в этом году, по прогнозам IBC Real Estate, в Москве составит 1,95 млн кв. м, сократившись на 2,9% год к году. Но уже по итогам 2024 года на долю госструктур может прийтись 40% совокупного объема сделок покупки и аренды офисных площадей в Москве, это на 26 процентных пунктов выше показателя прошлого года, следует из прогноза консалтинговой компании IBC Real Estate. В CORE.XP также ждут роста доли госкомпаний в поглощении офисов: с 13% до 28% за год. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова считает, что многие госкомпании стремятся переехать в новые офисные здания. Согласно IBC Real Estate, в этом году в Москве появятся 544 тыс. кв. м новых площадей, это в 3 раза больше значения прошлого года.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, офисы, спрос, госструктуры
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