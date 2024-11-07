Стратегию пространственного развития до 2030 года доработают к 1 декабря

7 ноября. FINMARKET.RU - До 1 декабря Минэкономразвития совместно с другими министерствами и ведомствами доработает Стратегию пространственного развития РФ до 2030 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Минэкономразвития с начала года ведет подготовку проекта Стратегии пространственного развития на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства.

"Учитывая, что стратегия в соответствии с указом президента о национальных целях должна быть утверждена до конца этого года, Минэкономразвития России в настоящее время активно дорабатывает проект стратегии с привлечением экспертного сообщества и заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти", - добавили в министерстве.

В целом доработки связаны с системным подходом к развитию, которого правительство требует от всех разрабатываемых документов такого уровня, сказал "Известиям" первый заместитель гендиректора ЦСР Глеб Покатович. Новая стратегия должна быть вписана в контекст национальных целей, в полной мере учитывать опыт реализации действующей и эффективно использовать предусмотренные в ней инструменты.

В доработанной редакции стратегии должны быть учтены количественные показатели достижения ее целей в отраслевом разрезе, а также вклад стратегии в достижение национальных целей развития России. Этой работой поручено заняться Минэкономразвития.

В правительстве отметили, что доработка этого документа также должна идти с учетом достигнутых целей и задач реализуемой в настоящий момент Стратегии пространственного развития до 2025 года, которая была утверждена в 2019 году. Кроме того, Минэкономразвития совместно с другими министерствами и ведомствами поручено провести количественную оценку эффективности инструментов, которые используются для реализации действующей стратегии.

В новой редакции Стратегии пространственного развития внимание должно быть уделено не только использованию цифровых инструментов, но и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Проработать вопрос о разработке проекта федеральной схемы территориального планирования в этой области поручено Минцифры.