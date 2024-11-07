Профсоюзы выступают за сокращение разрыва в зарплатах бюджетников

7 ноября. FINMARKET.RU - Профсоюзы просят предусмотреть в бюджете средства на реализацию пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда бюджетников. Об этом говорится в заключении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на проект бюджета на 2025-2027 гг., пишут "Ведомости"

Официально параметры новых систем оплаты труда до сих пор не утверждены, что не позволяет определить точную сумму средств, необходимую для их реализации, говорится в документе.считает, что в законопроекте о бюджете необходимо зарезервировать максимально возможную сумму средств, которая может потребоваться для финансирования пилота, и при необходимости впоследствии ее скорректировать.

Законодательно отрегулировать нормы отраслевых заработных плат позволит нормативно-правовой акт правительства, который сейчас готовится, отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В ходе обсуждений поправок в проект бюджета ко второму чтению вопрос оплаты труда бюджетников будет также обсуждаться - парламентарии и правительство держат его в центре внимания, заверил Нилов.

Новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций должны быть утверждены в 2026 г., а их внедрение по всей России начнется с 2027 г.

Президент заявил, что уже в 2025 г. правительству необходимо отработать "новую, более справедливую модель оплаты труда" бюджетников на ряде регионов страны, выбранных для реализации пилотного проекта. Представитель Минфина подтвердил, что апробация новой системы оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы начнется в 2025 г.

Сейчас всебюджетников привязаны к средней региональной заработной плате, но в новой модели оплаты труда за основу должны быть приняты средние по стране медианные заработные платы, считает проректор НИУ ВШЭ, директор Института социальной политики Лилия Овчарова. В тех регионах, где заработная плата ниже, необходимо повышать ее до среднего общероссийского уровня, отметила она.

Для справедливой оплаты труда бюджетников необходимы единые базовые оклады, дифференцированные по уровню квалификации, и система, аналогичная единой тарифной сетке, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.