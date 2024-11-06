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06 ноября 2024 года 11:00
В России готовят ужесточение правил торговли маслом и запчастями для авто
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EPA/TACC
6 ноября. FINMARKET.RU - В России готовят ужесточение оборота автомасел и запчастей. В отдельных категориях запчастей и расходных материалов для иномарок уровень подделок превышает 50%. Об этом, как пишут "Известия", рассказали на круглом столе в комитете по регламенту Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей. По результатам слушаний за подписью председателя комитета Вячеслава Тимченко в Минпромторг и правительство направили письма с предложением подключить автопродукцию и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку. В документе предложено автоматически блокировать на кассах продажу контрафактных смазочных материалов и автожидкостей. Для обеспечения технической возможности этого сенаторы хотят инициировать изменения в постановление правительства № 1944, регламентирующее правила допуска к ГИС МТ. Отсутствие информации о товаре в этой системе может служить основанием для запрета его продажи, следует из письма Тимченко. Указанная мера может распространяться на любые организации, которые занимаются подобным видом деятельности, в том числе маркетплейсы и мастерские по техобслуживанию транспортных средств. Речь идет о распространении на все виды запасных частей и смазочных материалов системы маркировки, которая зарекомендовала себя как эффективный инструмент обеления рынка. Она позволяет оперативно выявлять и пресекать реализацию нелегальных товаров, в том числе дистанционно, отметил сенатор. А механизм блокировки оплаты на кассах защитит конечного потребителя от покупки контрафакта, считают в "Общественной потребительской инициативе". Как считает один из авторов инициативы, сенатор Олег Земцов, целесообразно рассмотреть возможность запуска реестра добросовестных импортеров, соблюдающих все установленные требования - как в отношении потребителей, так и в отношении государства По мнению авторов инициативы, созданием реестра должны заняться Минпромторг, ФТС и оператор ГИС МТ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автомасло, запчасти, торговля, ужесточение
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