В России готовят ужесточение правил торговли маслом и запчастями для авто

6 ноября. FINMARKET.RU - В России готовятоборота автомасел и запчастей. В отдельных категориях запчастей и расходных материалов для иномарок уровень подделок превышает 50%. Об этом, как пишут "Известия" , рассказали на круглом столе в комитете по регламенту Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей.

По результатам слушаний за подписью председателя комитета Вячеслава Тимченко в Минпромторг и правительство направили письма с предложением подключить автопродукцию и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку.

В документе предложено автоматически блокировать на кассах продажу контрафактных смазочных материалов и автожидкостей. Для обеспечения технической возможности этого сенаторы хотят инициировать изменения в постановление правительства № 1944, регламентирующее правила допуска к ГИС МТ. Отсутствие информации о товаре в этой системе может служить основанием для запрета его продажи, следует из письма Тимченко.

Указанная мера может распространяться на любые организации, которые занимаются подобным видом деятельности, в том числе маркетплейсы и мастерские по техобслуживанию транспортных средств.

Речь идет о распространении на все виды запасных частей и смазочных материалов системы маркировки, которая зарекомендовала себя как эффективный инструмент обеления рынка. Она позволяет оперативно выявлять и пресекать реализацию нелегальных товаров, в том числе дистанционно, отметил сенатор. А механизм блокировки оплаты на кассах защитит конечного потребителя от покупки контрафакта, считают в "Общественной потребительской инициативе".

Как считает один из авторов инициативы, сенатор Олег Земцов, целесообразно рассмотреть возможность запуска реестра добросовестных импортеров, соблюдающих все установленные требования - как в отношении потребителей, так и в отношении государства

По мнению авторов инициативы, созданием реестра должны заняться Минпромторг, ФТС и оператор ГИС МТ.