Банки запустили "комбо-вклады"

6 ноября. FINMARKET.RU - Российские банки стали чаще предлагать комбинированные вклады со ставками выше 25% годовых. Но доступны они не всем и, как правило, на небольшие сроки, рассказали "Российской газете" эксперты.

Вклад с доходностью 25% годовых доступен с 1 ноября участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщили в пресс-службе Сбербанка. В банке ВТБ отметили, что повысили доходность по такому депозиту с ПДС до 28% годовых в конце октября. Газпромбанк увеличил ее до 26%, тогда как еще в сентябре, когда такие вклады только появлялись на рынке, он предлагал 23%.

"Практика, когда банки комбинируют продукты, является достаточно распространенной и может касаться не только пенсионных накоплений, но и брокерских продуктов", - рассказал "Российской газете" управляющий директор АКРА Валерий Пивень. Банки таким образом хотят привлечь дополнительные средства в рамках ПДС, говорит Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.

Несмотря на все преимущества ПДС, софинансирование взносов в нее от государства и предлагаемые налоговые льготы, граждане сейчас настроены на размещение средств на коротких вкладах, а не на долгосрочное вложение, объяснила Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Минимальная сумма вклада ограничена 30-50 тыс. рублей. И максимальная тоже: она не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС, говорится в условиях. На открытие вклада дается немного времени: до 10-14 дней.

В ПДС сейчас идут преимущественно за налоговыми вычетами и софинансированием от государства. Поэтому не все хотят класть денег больше, чем необходимо для получения льгот. Ключевое - попасть в предел, когда государство добавит свой рубль на вложенный участником. Но можно не только получить до 360 тыс. софинансирования от государства и льготы, но и разморозить средства накопительной пенсии.