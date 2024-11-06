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06 ноября 2024 года 08:54
Операторы расширяют сотрудничество с ИБ-разработчиками
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DPA/ТАСС
6 ноября. FINMARKET.RU - Операторы связи, крупнейшие технологические компании и банки интегрируют свои сервисы с антивирусами от крупнейших разработчиков, а также развивают "специализированные сервисы, направленные на борьбу с мошенническими действиями и сервисы по защите финансовых данных", следует из ежегодного отчета J'son & Partners Consulting, с которым ознакомился "Коммерсант". В общий рейтинг топ-5 экосистемных игроков рынка сервисов цифровой безопасности абонентов вошли МТС, "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и t2 (бывший Tele2). В исследование также вошли решения по безопасности от "Сбера", Т-банка и VK. Тремя основными направлениями развития сервисов стали: антиспам (включая определение спама и его блокировку, автоответчики, записи звонков и т. д. - есть у большинства компаний), борьба с мошенническими действиями и защита финансовых данных (уведомления об утечке данных - МТС, "Сбер", t2; сервисы по отслеживанию мошеннических действий с банковскими картами - "Сбер", Т-банк и др.) и усиление цифровой защиты за счет антивирусного ПО (решения от Kaspersky - "Вымпелком", "МегаФон", МТС, t2; внутренние сервисы киберзащиты - "Яндекс" и VK и др.). Аналитики говорят, что тренд на сотрудничество с ИБ-разработчиками является следствием увеличения числа мошенничеств, конечная цель которых - мобильные абоненты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, операторы, безопасность
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