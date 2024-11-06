Минимальная стоимость потребкредитов выросла до 25%

6 ноября. FINMARKET.RU - Минимальный уровень полной стоимости потребкредитов вырос на 0,7 п.п. и достиг в среднем 25%. Условия поменяли шесть из топ-20 банков, пишут "Известия" . Диапазон повышения составил от 0,9 до 5,5 п.п., следует из информации на сайтах финансовых организаций.

Полная стоимость кредита (ПСК) - это все расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования. Помимо годового процента, она чаще всего включает стоимость страховки, за оформление которойпредлагают снизить ставку. Также в ПСК могут входить все связанные с оформлением ссуды комиссии (за обслуживание, ведение счетов заемщика, выпуск карт) и другие дополнительные услуги.

Средний уровень ПСК у крупнейших банков превысил 32%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Если говорить о диапазоне роста, то он составил от 0,5 до 4,4 п.п. Максимальный уровень ПСК у крупнейших банков в среднем достигает 39,4% - за неделю он увеличился на 0,3 п.п., выяснили "Известия". При этом у отдельных игроков рынка показатель может превышать 47%.

После подъема ключевой ставки до 21% стоимость потребкредитов продолжает увеличиваться, сообщили и в пресс-службе "Финуслуг". Там подтвердили тенденцию, что быстрее всего растет именно нижняя планка. Минимальный уровень ПСК, по данным финансового маркетплейса, ко 2 ноября увеличился на 0,4 п.п.

Опрошенные газетой эксперты ожидают дальнейшего роста ключевой ставки на заседании 20 декабря. При этом трое из четырех аналитиков с большей вероятностью предполагают ее повышение сразу на 2 п.п., до 23%.