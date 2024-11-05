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05 ноября 2024 года 10:16
Какие зарубежные курорты пользуются спросом у россиян в ноябре
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EPA\ТАСС
В ноябре у россиян пользуются спросом солнечные курорты, благодаря которым туристы стремятся на несколько дней вернуться в лето, рассказали "Российской газете" эксперты. В числе плюсов отдыха в этом месяце они назвали возможность насладиться достопримечательностями в спокойной обстановке без предновогодней суеты. По данным "Слетать.ру", сегодня самым популярным зарубежным курортом у россиян остается Египет. Его выбирают 27,5% туристов. На втором месте - Таиланд, на который приходится 20% туров в общей доле продаж. Также соотечественники летают в ОАЭ, Турцию, Китай, на Кубу, Шри-Ланку, в Индию и Вьетнам. Теплое море и комфортная температура воздуха гарантированы в ноябре туристам в ОАЭ, отмечают эксперты. Также в этом месяце заканчивается сезон дождей на Карибах. А вот в Турции море уже остывает. Между тем, в топ-10 популярных зарубежных направлений у россиян, по данным турагентства Elpida.travel, вошли Египет, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, Индонезия (Бали), Китай, Мальдивы, Куба, Турция, круизы по Персидскому заливу. При этом отдых на Мальдивах обойдется туристам в сумму от 247 тысяч рублей на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы. На Кубе можно отдохнуть за 230 тысяч рублей, при этом пляжи там не хуже: с мягким белым песком и бирюзовым морем. На Бали семь дней на двоих с завтраками и прямым перелетом из Москвы будут стоить от 215 тысяч рублей. За такую же сумму можно отправиться в круиз по Персидскому заливу: в него входит проживание, питание, полный пансион на двоих на семь дней. Перелет приобретается отдельно.
Опубликовано Финмаркет
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